МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания " Крупнейшая российская авиакомпания " Аэрофлот " с 25 октября начнет летать из Москвы в Сингапур, сообщили в пресс-службе компании.

"Прямые регулярные рейсы по этому направлению будут выполняться с 25 октября 2020 года пять раз в неделю", - говорится в сообщении.

Как уточняется, продажи билетов на это направление открыты с 6 февраля.

Рейс Москва - Сингапур будет вылетать в 19.40, обратный рейс - в 12.30 (время местное). На линии будет эксплуатироваться дальнемагистральный самолет А350-900 в трехклассной компоновке.