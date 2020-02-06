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"Аэрофлот" с 25 октября начнет летать из Москвы в Сингапур
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РИА Новости

"Аэрофлот" с 25 октября начнет летать из Москвы в Сингапур

10:40 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября начнет летать из Москвы в Сингапур, сообщили в пресс-службе компании.
"Прямые регулярные рейсы по этому направлению будут выполняться с 25 октября 2020 года пять раз в неделю", - говорится в сообщении.
Как уточняется, продажи билетов на это направление открыты с 6 февраля.
Рейс Москва - Сингапур будет вылетать в 19.40, обратный рейс - в 12.30 (время местное). На линии будет эксплуатироваться дальнемагистральный самолет А350-900 в трехклассной компоновке.
Билет на самолет
5 февраля, 13:06
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Тюмень
"Аэрофлот" открывает новые пункты назначения в странах Азии для закрепления позиций на одном из важнейших транзитных рынков Европа-Азия. За счет рейсов в Сингапур компания рассчитывает привлечь трансферный пассажиропоток из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц. Хаб "Аэрофлота" в "Шереметьево" исключительно выгодно располагается для транзитных перевозок, что позволяет компании обеспечивать доставку пассажира по времени значительно быстрее мировых конкурентов", - говорится в сообщении.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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