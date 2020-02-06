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В Екатеринбурге осужденный напал на сотрудника колонии
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РИА Новости

В Екатеринбурге осужденный напал на сотрудника колонии

10:37 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Осужденный в исправительной колонии №10 строгого режима в Екатеринбурге напал на сотрудника учреждения, сообщает в четверг ГУФСИН по Свердловской области.
"Шестого февраля в 00.20 (22.20 мск) в ИК-10 (Екатеринбург, строгий режим) в отряде №2 И. 1985 года рождения, осужденный по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ к 10 годам лишения свободы, нанес удар в область лица младшему инспектору отдела безопасности рядовому внутренней службы Л.", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркивает, что в действиях осужденного усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
Материалы будут направлены в следственный отдел по Екатеринбургу СУСК РФ по Свердловской области, отмечает ГУФСИН.
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Свердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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