В Екатеринбурге осужденный напал на сотрудника колонии

"Шестого февраля в 00.20 (22.20 мск) в ИК-10 (Екатеринбург, строгий режим) в отряде №2 И. 1985 года рождения, осужденный по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ к 10 годам лишения свободы, нанес удар в область лица младшему инспектору отдела безопасности рядовому внутренней службы Л.", - говорится в сообщении.