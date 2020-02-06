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В Крыму заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог
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РИА Новости

В Крыму заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог

10:36 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит инъекцию лекарственного препарата в процедурном кабинете городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
Медицинская сестра готовит инъекцию лекарственного препарата в процедурном кабинете городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в республике Крым, в Севастополе уровень заболеваемости ниже эпидпорога, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и г. Севастополю Наталья Пеньковская.
"Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике Крым превысила уровень эпидемического порога. В Севастополе уровень еще не превышен", - сказала Пеньковская.
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По данным управления Роспотребнадзора, за пятую неделю 2020 года (конец января - начало февраля) в республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 8213 человек, показатель на 10 тысяч населения - 42,9. В Севастополе за этот же период заболела 1936 человек, показатель на 10 тысяч населения – 43,6.
Пеньковская добавила, что в Крыму начались мероприятия по разобщению детей в группах детских садов и классах отдельных школ для недопущения осложнения эпидемической ситуации. На прошлой неделе учебный процесс приостанавливался в 30 школах республики, в которых на карантин были закрыты 59 классов, в четырех дошкольных учреждениях закрывались четыре группы. Полностью учеба ни в одной школе Крыма не приостанавливалась, добавила она.
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РоспотребнадзорКрымОбщество
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