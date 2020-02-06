В Крыму заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике Крым превысила уровень эпидемического порога. В Севастополе уровень еще не превышен", - сказала Пеньковская.

По данным управления Роспотребнадзора, за пятую неделю 2020 года (конец января - начало февраля) в республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 8213 человек, показатель на 10 тысяч населения - 42,9. В Севастополе за этот же период заболела 1936 человек, показатель на 10 тысяч населения – 43,6.

Пеньковская добавила, что в Крыму начались мероприятия по разобщению детей в группах детских садов и классах отдельных школ для недопущения осложнения эпидемической ситуации. На прошлой неделе учебный процесс приостанавливался в 30 школах республики, в которых на карантин были закрыты 59 классов, в четырех дошкольных учреждениях закрывались четыре группы. Полностью учеба ни в одной школе Крыма не приостанавливалась, добавила она.