Магия пустыни и МРТ для черепахи: International Photography Exhibition

International Photography Exhibition в 162-й раз представляет лучшие снимки фотографов со всего мира. Авторов не ограничивают в выборе темы и жанра, участники могут выразить себя через личные истории, пейзажи или события, происходящие вокруг. International Photography Exhibition — фотовыставка с самой продолжительной историей, она существует с 1854 года. Работы победителей этого года — в подборке Ria.ru.