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Магия пустыни и МРТ для черепахи: International Photography Exhibition
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РИА Новости

Магия пустыни и МРТ для черепахи: International Photography Exhibition

17:58 06.02.2020 (обновлено: 18:26 06.02.2020)
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International Photography Exhibition в 162-й раз представляет лучшие снимки фотографов со всего мира. Авторов не ограничивают в выборе темы и жанра, участники могут выразить себя через личные истории, пейзажи или события, происходящие вокруг. International Photography Exhibition — фотовыставка с самой продолжительной историей, она существует с 1854 года. Работы победителей этого года — в подборке Ria.ru.
© Фото : Cobb Cody/ International Photography Exhibition 162

Коди Кобб получил престижную премию за пейзажи, сделанные на американском западе. Фотограф, создавая свои работы, уходит в горы и на несколько недель остается один на один с природой. Его серия "Чужая земля" выражает характер этих мест.

Cobb Cody. Работа победителя International Photography Exhibition 162
1 из 9

Коди Кобб получил престижную премию за пейзажи, сделанные на американском западе. Фотограф, создавая свои работы, уходит в горы и на несколько недель остается один на один с природой. Его серия "Чужая земля" выражает характер этих мест.

© Фото : Cobb Cody/ International Photography Exhibition 162
© Фото : Mat Hay/ International Photography Exhibition 162

Мэт Хей (Mat Hay). "Алиса и Сара".

Mat Hay. Работа финалиста конкурса International Photography Exhibition 162
2 из 9

Мэт Хей (Mat Hay). "Алиса и Сара".

© Фото : Mat Hay/ International Photography Exhibition 162
© Фото : Alexander Parkyn Smith/ International Photography Exhibition 162

Александр Паркин Смит (Alexander Parkyn Smith) — фотограф, который любит рисковать.

Alexander Parkyn Smith. Работа финалиста конкурса International Photography Exhibition 162
3 из 9

Александр Паркин Смит (Alexander Parkyn Smith) — фотограф, который любит рисковать.

© Фото : Alexander Parkyn Smith/ International Photography Exhibition 162
© Фото : Schwyzer Simon/ International Photography Exhibition 162

Саймон Швицер (Schwyzer Simon) и его пугающее фото Horsecare.

Schwyzer Simon. Работа финалиста конкурса International Photography Exhibition 162
4 из 9

Саймон Швицер (Schwyzer Simon) и его пугающее фото Horsecare.

© Фото : Schwyzer Simon/ International Photography Exhibition 162
© Фото : Jindal Chirag/ International Photography Exhibition 162

Чираг Джиндал (Jindal Chirag). "Улица Нгатиава". Снимок сделан в Окленде, о подземных пещерах которого ходят легенды.

Jindal Chirag. Работа победителя конкурса International Photography Exhibition 162
5 из 9

Чираг Джиндал (Jindal Chirag). "Улица Нгатиава". Снимок сделан в Окленде, о подземных пещерах которого ходят легенды.

© Фото : Jindal Chirag/ International Photography Exhibition 162
© Фото : Schwyzer Simon/ International Photography Exhibition 162

Саймон Швицер (Schwyzer Simon). "МРТ для черепахи".

Schwyzer Simon. Работа финалиста конкурса International Photography Exhibition 162
6 из 9

Саймон Швицер (Schwyzer Simon). "МРТ для черепахи".

© Фото : Schwyzer Simon/ International Photography Exhibition 162
© Фото : Amato Michael/ International Photography Exhibition 162

Майкл Амато (Amato Michael). "Бабушкина гостиная".

Amato Michael. Работа финалиста конкурса International Photography Exhibition 162
7 из 9

Майкл Амато (Amato Michael). "Бабушкина гостиная".

© Фото : Amato Michael/ International Photography Exhibition 162
© Фото : Alain Schroeder/ International Photography Exhibition 162

Ален Шредер (Alain Schroeder). "Спасение орангутана".

Alain Schroeder. Работа финалиста конкурса International Photography Exhibition 162
8 из 9

Ален Шредер (Alain Schroeder). "Спасение орангутана".

© Фото : Alain Schroeder/ International Photography Exhibition 162
© Фото : Adams Paul Luther/ International Photography Exhibition 162

На фото Пола Лютера Адамса (Adams Paul Luther) запечатлен один из двух человек, говорящих на языке индейского племени кавайису.

Adams Paul Luther. Работа финалиста конкурса International Photography Exhibition 162
9 из 9

На фото Пола Лютера Адамса (Adams Paul Luther) запечатлен один из двух человек, говорящих на языке индейского племени кавайису.

© Фото : Adams Paul Luther/ International Photography Exhibition 162
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