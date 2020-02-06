Магия пустыни и МРТ для черепахи: International Photography Exhibition

Коди Кобб получил престижную премию за пейзажи, сделанные на американском западе. Фотограф, создавая свои работы, уходит в горы и на несколько недель остается один на один с природой. Его серия "Чужая земля" выражает характер этих мест.
Коди Кобб получил престижную премию за пейзажи, сделанные на американском западе. Фотограф, создавая свои работы, уходит в горы и на несколько недель остается один на один с природой. Его серия "Чужая земля" выражает характер этих мест.
Мэт Хей (Mat Hay). "Алиса и Сара".
Мэт Хей (Mat Hay). "Алиса и Сара".
Александр Паркин Смит (Alexander Parkyn Smith) — фотограф, который любит рисковать.
Александр Паркин Смит (Alexander Parkyn Smith) — фотограф, который любит рисковать.
Саймон Швицер (Schwyzer Simon) и его пугающее фото Horsecare.
Саймон Швицер (Schwyzer Simon) и его пугающее фото Horsecare.
Чираг Джиндал (Jindal Chirag). "Улица Нгатиава". Снимок сделан в Окленде, о подземных пещерах которого ходят легенды.
Чираг Джиндал (Jindal Chirag). "Улица Нгатиава". Снимок сделан в Окленде, о подземных пещерах которого ходят легенды.
Саймон Швицер (Schwyzer Simon). "МРТ для черепахи".
Саймон Швицер (Schwyzer Simon). "МРТ для черепахи".
Майкл Амато (Amato Michael). "Бабушкина гостиная".
Майкл Амато (Amato Michael). "Бабушкина гостиная".
Ален Шредер (Alain Schroeder). "Спасение орангутана".
Ален Шредер (Alain Schroeder). "Спасение орангутана".
На фото Пола Лютера Адамса (Adams Paul Luther) запечатлен один из двух человек, говорящих на языке индейского племени кавайису.
На фото Пола Лютера Адамса (Adams Paul Luther) запечатлен один из двух человек, говорящих на языке индейского племени кавайису.