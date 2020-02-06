Суд не признал чернобыльцами шесть военных, обеззараживавших самолеты

Солдаты в костюмах химзащиты проводят дезактивацию техники после вахты на Чернобыльской АЭС. 1986 год. Архивное фото

Солдаты в костюмах химзащиты проводят дезактивацию техники после вахты на Чернобыльской АЭС. 1986 год

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отказался признать шестерых бывших военных, дезактивировавших зараженные самолеты из района Первый кассационный суд общей юрисдикции отказался признать шестерых бывших военных, дезактивировавших зараженные самолеты из района Чернобыльской АЭС , участниками ликвидации катастрофы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там отметили, что истцы в 1986-1987 годах служили в войсковой части в Тверской области. "Они производили работы по дезактивации авиационной техники, прибывшей из района Чернобыльской АЭС, имеющей степень зараженности выше допустимых норм, а один из них осуществлял проверки уровня радиации при проведении работ по дезактивации", - рассказали в суде.

Они пытались получить статус участников ликвидации сначала в Воронежском суде, затем обратились с кассационной жалобой. Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила кассационную жалобу без удовлетворения, указав, что такой статус получают только люди, работавшие в пределах зоны отчуждения, то есть в 30-километровой зоне от Чернобыльской АЭС.

"Войсковая часть, в которой служили истцы, отсутствует в перечне воинских частей внутренних войск, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, а также в перечне воинских частей, учреждений, предприятий и организаций вооруженных сил СССР и КГБ СССР, личный состав которых принимал участие в работах (выполнял служебные обязанности) по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1990 годах", - пояснили в пресс-службе.