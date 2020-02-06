Суд не признал чернобыльцами шесть военных, обеззараживавших самолеты

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отказался признать шестерых бывших военных, дезактивировавших зараженные самолеты из района Чернобыльской АЭС, участниками ликвидации катастрофы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там отметили, что истцы в 1986-1987 годах служили в войсковой части в Тверской области. "Они производили работы по дезактивации авиационной техники, прибывшей из района Чернобыльской АЭС, имеющей степень зараженности выше допустимых норм, а один из них осуществлял проверки уровня радиации при проведении работ по дезактивации", - рассказали в суде.
Они пытались получить статус участников ликвидации сначала в Воронежском суде, затем обратились с кассационной жалобой. Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила кассационную жалобу без удовлетворения, указав, что такой статус получают только люди, работавшие в пределах зоны отчуждения, то есть в 30-километровой зоне от Чернобыльской АЭС.
"Войсковая часть, в которой служили истцы, отсутствует в перечне воинских частей внутренних войск, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, а также в перечне воинских частей, учреждений, предприятий и организаций вооруженных сил СССР и КГБ СССР, личный состав которых принимал участие в работах (выполнял служебные обязанности) по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1990 годах", - пояснили в пресс-службе.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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