Театр Российской армии в день 90-летия впервые открыл двери музея

Выступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Театр Российской армии в четверг, в день 90-летия, впервые открыл двери своего музея, экспозицию которого готовили почти два года, сообщили в пресс-службе театра.

"Для меня 90-летний юбилей театра – это соединение памяти и истории театра с сегодняшним днем и, несомненно, взгляд в будущее,- сказал РИА Новости главный режиссер театра народный артист России Борис Морозов. – В этот день мы открываем уникальный музей, в котором отражены основные этапы жизни театра, длиною практически в век – сначала театра Красной армии, затем Советской и теперь Центрального академического театра Российской армии".

По словам режиссера, в экспозиции музея представлены наиболее значимые спектакли разных лет, и самое главное – в ней можно увидеть фото легендарных артистов, составивших славу театра.

В работе над подготовкой экспозиции принял участие известный художник Леонтий Озерников, создававший проекты в музеях Пушкина, Гоголя, Историческом музее.

"В этом небольшом музейном зале мы сохранили идею звезды – формы здания театра и символа армии. В самом центре музея трюмо гримерки – идея преображения актера в героя той или иной пьесы…", - сказал Озерников накануне открытия музея.

Помимо открытия музея в рамках празднования 90-летия в зрительском фойе состоится закладка памятной звезды великой актрисе Театра армии Любови Добржанской.

© Фото : предоставлено Театром Армии Актриса Любовь Добржанская © Фото : предоставлено Театром Армии Актриса Любовь Добржанская

А вечером зрителей ждет показ легендарного спектакля "Барабанщица", возвращенного в репертуар театра новой постановкой главного режиссера.