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2020-02-06T11:15+0300
https://ria.ru/20200206/1564309785.html
Театр Российской армии в день 90-летия впервые открыл двери музея
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РИА Новости

Театр Российской армии в день 90-летия впервые открыл двери музея

11:15 06.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве
Выступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Театр Российской армии в четверг, в день 90-летия, впервые открыл двери своего музея, экспозицию которого готовили почти два года, сообщили в пресс-службе театра.
"Для меня 90-летний юбилей театра – это соединение памяти и истории театра с сегодняшним днем и, несомненно, взгляд в будущее,- сказал РИА Новости главный режиссер театра народный артист России Борис Морозов. – В этот день мы открываем уникальный музей, в котором отражены основные этапы жизни театра, длиною практически в век – сначала театра Красной армии, затем Советской и теперь Центрального академического театра Российской армии".
По словам режиссера, в экспозиции музея представлены наиболее значимые спектакли разных лет, и самое главное – в ней можно увидеть фото легендарных артистов, составивших славу театра.
© РИА Новости / Чепрунов / Перейти в фотобанкАктеры Центрального театра Советской Армии Людмила Касаткина (слева) в роли Васильковой и Юрий Комиссаров (справа) в роли Воробьева в спектакле "Объяснение в ненависти". 1965 год
Актеры Центрального театра Советской Армии Людмила Касаткина (слева) в роли Васильковой и Юрий Комиссаров (справа) в роли Воробьева в спектакле Объяснение в ненависти
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Актеры Центрального театра Советской Армии Людмила Касаткина (слева) в роли Васильковой и Юрий Комиссаров (справа) в роли Воробьева в спектакле "Объяснение в ненависти". 1965 год
© РИА Новости / Чепрунов
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© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкСцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
Владимир Зельдин и Валентина Савельева в спектакле Учитель танцев
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Сцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИрина Петровна Купченко (Гертруда), актриса театра имени Евгения Вахтангова в сцене спектакля "Гамлет", режиссера Питера Штайна, в театре Советской армии.
Ирина Петровна Купченко
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Ирина Петровна Купченко (Гертруда), актриса театра имени Евгения Вахтангова в сцене спектакля "Гамлет", режиссера Питера Штайна, в театре Советской армии.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкЦентральный академический театр Советской Армии (теперь Российской армии). Сцена из спектакля по пьесе Дмитрия Мережковского "Павел I". Императрица Мария Федоровна - народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина (сидит).
Людмила Чурсина в спектакле Павел I
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Центральный академический театр Советской Армии (теперь Российской армии). Сцена из спектакля по пьесе Дмитрия Мережковского "Павел I". Императрица Мария Федоровна - народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина (сидит).
© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Давным-давно". В роли Шуры Азарова - Лариса Голубкина, в роли Кутузова - Владимир Бурлаков. Центральный академический театр Советской Армии.
Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой, Владимир Бурлаков в роли Кутузова. Сцена из спектакля Давным-давно
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Сцена из спектакля "Давным-давно". В роли Шуры Азарова - Лариса Голубкина, в роли Кутузова - Владимир Бурлаков. Центральный академический театр Советской Армии.
© РИА Новости / Борис Кауфман
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1 из 5
Актеры Центрального театра Советской Армии Людмила Касаткина (слева) в роли Васильковой и Юрий Комиссаров (справа) в роли Воробьева в спектакле "Объяснение в ненависти". 1965 год
© РИА Новости / Чепрунов
Перейти в фотобанк
2 из 5
Сцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Ирина Петровна Купченко (Гертруда), актриса театра имени Евгения Вахтангова в сцене спектакля "Гамлет", режиссера Питера Штайна, в театре Советской армии.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 5
Центральный академический театр Советской Армии (теперь Российской армии). Сцена из спектакля по пьесе Дмитрия Мережковского "Павел I". Императрица Мария Федоровна - народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина (сидит).
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
5 из 5
Сцена из спектакля "Давным-давно". В роли Шуры Азарова - Лариса Голубкина, в роли Кутузова - Владимир Бурлаков. Центральный академический театр Советской Армии.
© РИА Новости / Борис Кауфман
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В работе над подготовкой экспозиции принял участие известный художник Леонтий Озерников, создававший проекты в музеях Пушкина, Гоголя, Историческом музее.
"В этом небольшом музейном зале мы сохранили идею звезды – формы здания театра и символа армии. В самом центре музея трюмо гримерки – идея преображения актера в героя той или иной пьесы…", - сказал Озерников накануне открытия музея.
Помимо открытия музея в рамках празднования 90-летия в зрительском фойе состоится закладка памятной звезды великой актрисе Театра армии Любови Добржанской.
© Фото : предоставлено Театром АрмииАктриса Любовь Добржанская
Актриса Любовь Добржанская
© Фото : предоставлено Театром Армии
Актриса Любовь Добржанская
А вечером зрителей ждет показ легендарного спектакля "Барабанщица", возвращенного в репертуар театра новой постановкой главного режиссера.
Днем рождения Театра армии принято считать 6 февраля 1930 года – именно в этот день был показан в Москве спектакль "К.В.Ж.Д" о событиях на границе с Китаем.
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