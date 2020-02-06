В Новосибирске конверт с надписью "Сибирская язва" оказался пустым

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Конверт с надписью "Сибирская язва", который обнаружили во вторник в административном корпусе горбольницы №12 Новосибирска, не содержал опасных бацилл и оказался просто пустым.
"Готовы результаты проверки содержимого конверта с надписью "Сибирская язва", который подкинули в новосибирскую больницу №12…", - сообщил региональный Минздрав, подчеркнув, что по итогам исследований "сибирская язва не обнаружена".
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области РИА Новости уточнили, что конверт оказался просто пустым.
"Следственные органы ищут "шутника", который устроил ложную тревогу практически для всех спецслужб и силовых структур Новосибирска", - добавили в министерстве.
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Как сообщалось, 4 февраля в административном корпусе городской клинической больницы №12 был обнаружен конверт с надписью "Сибирская язва". Персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные "Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов…".
О конверте немедленно сообщили в полицию, Росгвардию, территориальный Центр медицины катастроф, УФСБ, управление Роспотребнадзора. Персонал перекрыл доступ в больницу, заблокировал входы, ограничил перемещение людей в административном корпусе. Человека, контактировавшего с конвертом, временно изолировали, материал отправили для исследования. Больница после проведения дезинфекции продолжила работать в обычном режиме.