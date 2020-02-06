В Новосибирске конверт с надписью "Сибирская язва" оказался пустым

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Конверт с надписью "Сибирская язва", который обнаружили во вторник в административном корпусе горбольницы №12 Конверт с надписью "Сибирская язва", который обнаружили во вторник в административном корпусе горбольницы №12 Новосибирска , не содержал опасных бацилл и оказался просто пустым.

"Готовы результаты проверки содержимого конверта с надписью "Сибирская язва", который подкинули в новосибирскую больницу №12…", - сообщил региональный Минздрав, подчеркнув, что по итогам исследований "сибирская язва не обнаружена".

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области РИА Новости уточнили, что конверт оказался просто пустым.

"Следственные органы ищут "шутника", который устроил ложную тревогу практически для всех спецслужб и силовых структур Новосибирска", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, 4 февраля в административном корпусе городской клинической больницы №12 был обнаружен конверт с надписью "Сибирская язва". Персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные "Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов…".