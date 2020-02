Биография Кирка Дугласа

Кирк Дуглас сыграл в таких фильмах как "Из прошлого" (Out of the Past, 1947), "Я иду один" (I Walk Alone, 1948), "Письмо трем женам" (A Letter to Three Wives, 1949), "Молодой человек с рогом" (Young Man with a Horn, 1950), "Козырь в кармане" (Ace in the Hole, 1951), "Детективная история" (Detective Story, 1951), "Вдоль Великого Водораздела" (Along the Great Divide, 1951), "Большое небо" (The Big Sky,1952), "Акт любви" (Act of Love, 1953), "20000 лье под водой" (20,000 Leagues Under the Sea, 1954), "Перестрелка в О.К Коррале" (Gunfight at the O.K. Corral, 1957), "Спартак" (Spartacus, 1960), "Семь дней в мае" (Seven Days in May, 1964), "Одинокий отважный" (Lonely Are the Brave, 1962), Семь дней в мае" (Seven Days in May, 1964), "На пути Зла" (In Harm’s Way, 1965), "Париж горит?" (Is Paris Burning?, 1966), "Договоренность" (Arrangement, 1969) и другие.