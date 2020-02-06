Биография Кирка Дугласа

Американский актер Кирк Дуглас (Kirk Douglas; настоящее имя - Иссур Даниелович, Issur Danielovitch) родился 9 декабря 1916 года в Амстердаме, Нью-Йорк (Amsterdam, New York, USA) в семье иммигрировавших русских евреев. Его отец Гершель (Herschel, Harry) работал старьевщиком.

Кирк был единственным мальчиком среди шести сестер. В старшей школе начал играть в пьесах. Кирк Дуглас закончил университет Святого Лаврентия в штате Нью-Йорк, где входил в состав команды по реслингу. Закончив университет, Кирк получил специальную стипендию в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны Дуглас присоединился к военно-морскому флоту США, из которого получил почетное увольнение в 1944 году.

После увольнения из военно-морского флота Кирк стал проходить прослушивания на театральных сценах и на радио. Карьера Дугласа в Голливуде началась с фильма "Странная любовь Марты Айверс" (he Strange Love of Martha Ivers, 1946).

В 1955 году Дуглас основал свою продюсерскую компанию The Bryna Company, которую назвал в честь матери. Компания имела большой успех, Кирк также снимался в фильмах своего производства.

В 1964 году был основан Фонд Дугласа (The Douglas Foundation), одну из старейших и крупнейших частных благотворительных организаций индустрии развлечений. Работа Фонда, сфокусированная на здравоохранении и образовании.

Кирк передал права на киносъемку романа "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1964) своему сыну Майклу, который в 1975 получил за него премию Оскар.

В 1988 году вышла автобиография Кирка Дугласа "Сын старьевщика" (Ragman’s Son). С нее он начал карьеру писателя, также выпустив романы "Танец с дьяволом" (Dance With the Devil,1990), "Последнее танго в Бруклине" (Last Tango in Brooklyn, 1994), "Восхождение на гору: мой поиск смысла" (Climbing the Mountain: My Search for Meaning, 2001), "Мой удачный удар" (My Stroke of Luck, 2003), "Я Спартак!" (I Am Spartacus! , 2012). В 2014 году он опубликовал свою первую книгу стихов "Жизнь может быть стихом" (Life Could Be Verse).

Кирк Дуглас сыграл в таких фильмах как "Из прошлого" (Out of the Past, 1947), "Я иду один" (I Walk Alone, 1948), "Письмо трем женам" (A Letter to Three Wives, 1949), "Молодой человек с рогом" (Young Man with a Horn, 1950), "Козырь в кармане" (Ace in the Hole, 1951), "Детективная история" (Detective Story, 1951), "Вдоль Великого Водораздела" (Along the Great Divide, 1951), "Большое небо" (The Big Sky,1952), "Акт любви" (Act of Love, 1953), "20000 лье под водой" (20,000 Leagues Under the Sea, 1954), "Перестрелка в О.К Коррале" (Gunfight at the O.K. Corral, 1957), "Спартак" (Spartacus, 1960), "Семь дней в мае" (Seven Days in May, 1964), "Одинокий отважный" (Lonely Are the Brave, 1962), Семь дней в мае" (Seven Days in May, 1964), "На пути Зла" (In Harm’s Way, 1965), "Париж горит?" (Is Paris Burning?, 1966), "Договоренность" (Arrangement, 1969) и другие.

Кирк Дуглас был номинирован на премию "Оскар" в 1949 году за роль боксера в фильме "Чемпион" (Champion), в 1952 году – за роль кинопродюсера в мелодраме Плохое и прекрасное (The Bad and the Beautiful), в 1956 году – за роль Винсента Ван Гога в фильме "Жажда жизни" (Lust for Life). Кирк Дуглас сыграл Уильяма Дженнингса Брайана (William Jennings Bryan) в экранизации пьесы "Наследство ветра" (Inherit the Wind), получивший премию Эмми за выдающуюся драму или специальную комедию в 1988 году.

Кирк получил многочисленные награды в Соединенных Штатах, признание получили не только его фильмы, но и его благотворительная деятельность. В 1991 году он получил награду Американского института кинематографии за достижения в жизни. В 1999 году AFI также включил его в список пятидесяти звезд американского кино. В 1996 году Кирк получил премию Почетной академии "в течение пятидесяти лет как творческая и моральная сила в сообществе кинематографистов". У Кирка есть звезда на Аллее славы в Голливуде на Голливудском бульваре, одна из немногих, когда-либо похищенных и замененных. В 2004 году улица в Палм-Спрингс, штат Калифорния, была названа "Путь Кирка Дугласа" (Kirk Douglas Way) в его честь. В 1981 году Кирку также была вручена Почетная президентская медаль, самая высокая гражданская награда США, в знак признания его работы во всем мире в качестве посла доброй воли в Государственном департаменте США. Французское правительство представило ему Почетный легион в 1985 году. В 2001 году он получил Национальную медаль искусств в Центре Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия.

Кирк Дуглас женился в 1943 году на своей сокурснице Диане Дилл (Diana Dill), которая родила ему двух сыновей – Майкла и Джоэла (Michael and Joel). В 1951 году Дуглас и Дилл развелись, а в 1954 Кирк женится на Энн Бюйденс (Anne Buydens), в браке были рождены два сына – Питер и Эрик (Peter and Eric). В браке с Энн Кирк провел более 50 лет.

6 февраля 2020 года Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.