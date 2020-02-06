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Умер актер Кирк Дуглас
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РИА Новости

Умер актер Кирк Дуглас

02:56 06.02.2020 (обновлено: 12:33 06.02.2020)
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© AP Photo / Nick UtАктер Кирк Дуглас
Актер Кирк Дуглас
© AP Photo / Nick Ut
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Звезда Голливуда Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет, сообщил журнал People со ссылкой на его сына, известного актера Майкла Дугласа.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", — заявил Дуглас-младший.

© AFP 2020 / HOАктер Кирк Дуглас в 1960 году в голливудском фильме "Спартак"
Актер Кирк Дуглас в 1960 году в голливудском фильме Спартак
© AFP 2020 / HO
Актер Кирк Дуглас в 1960 году в голливудском фильме "Спартак"
По его словам, отец прожил жизнь замечательно и оставил серьезное кинематографическое наследие будущим поколениям.
Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг. Считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.
Актер Кирк Дуглас в Беверли-Хиллз, Калифорния. 16 ноября 1982
Вчера, 10:26Культура
Биография Кирка Дугласа
709137571942
Обсудить 14
КультураКирк ДугласМайкл Дуглас
Популярные комментарии
"Туз в рукаве" - шикарный фильм.
6 февраля, 05:20
ИРИннокентий Ромашов
7600302
Не только Спартак.Еще были "Викинги".Тот фильм почему-то запомнился мне больше.Хороший актер.
6 февраля, 04:03
Владимир Вышетравский
6800111
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