Умер актер Кирк Дуглас

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Звезда Голливуда Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет, сообщил журнал People со ссылкой на его сына, известного актера Майкла Дугласа.
"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", — заявил Дуглас-младший.
Актер Кирк Дуглас в 1960 году в голливудском фильме "Спартак"
По его словам, отец прожил жизнь замечательно и оставил серьезное кинематографическое наследие будущим поколениям.
Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг. Считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.
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