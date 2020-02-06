В Совфеде оценили решение оправдать Трампа по делу об импичменте

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал решение сената США по обоим пунктам обвинения Дональда Трампа "абсолютно ожидаемым".
Он подчеркнул, что в раскладе сил, а также подсчете в голосов в сенате не было никакой интриги.
По словам Косачева, это означает, что тема импичмента закрыта. Кроме того, считает сенатор, эта ситуация сыграла в пользу президента США.
"Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели", — пояснил он в беседе с RT.
Кроме того, сенатор в своем Facebook отметил, что это пока что начало предвыборной гонки и обвинения будут продолжаться.
"А потому мы (кстати, как и украинцы) с удивлением можем многое узнать о каких-то "сенсационных" связях или интригах с Трампом", — предположил Косачев.
Импичмент Дональда Трампа
Палата представителей в декабре 2019 года голосами депутатов-демократов вынесла президенту США Дональду Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу.
Согласно им Трамп "задерживал" одобренную конгрессом военную помощь Киеву. Взамен, как отмечается, американский президент потребовал от Владимира Зеленского политическую услугу: расследование против Джо Байдена, который является оппонентом Трампа.
Трамп заявлял, что лишь призывал Украину бороться с коррупцией. Юристы Белого Дома обвинили демократов в нарушении конституции США и требовали оправдать американского президента. Сенаторы решили, что Трамп невиновен по всем пунктам обвинения.
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