В Совфеде оценили решение оправдать Трампа по делу об импичменте

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал решение сената США по обоим пунктам обвинения Дональда Трампа "абсолютно ожидаемым".

Он подчеркнул, что в раскладе сил, а также подсчете в голосов в сенате не было никакой интриги.

По словам Косачева, это означает, что тема импичмента закрыта. Кроме того, считает сенатор, эта ситуация сыграла в пользу президента США

"Любые последующие попытки демократов спекулировать на теме импичмента будут выглядеть несостоятельными и напоминать, что им не удалось достичь заявленной политической цели", — пояснил он в беседе с RT

Кроме того, сенатор в своем Facebook отметил, что это пока что начало предвыборной гонки и обвинения будут продолжаться.

"А потому мы (кстати, как и украинцы) с удивлением можем многое узнать о каких-то "сенсационных" связях или интригах с Трампом", — предположил Косачев.

Импичмент Дональда Трампа

Палата представителей в декабре 2019 года голосами депутатов-демократов вынесла президенту США Дональду Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу.

Согласно им Трамп "задерживал" одобренную конгрессом военную помощь Киеву. Взамен, как отмечается, американский президент потребовал от Владимира Зеленского политическую услугу: расследование против Джо Байдена, который является оппонентом Трампа.