Фильм к столетию хореографа Мерса Каннингема вышел в прокат

"К показам фильма также будут приурочены дискуссии, которые помогут узнать о творчестве Каннингема с разных сторон: его отношения с модой и современным искусством, эволюцию музыки в его постановках от минимализма Кейджа до работы с Radiohead и Sigur Ros", - добавили в пресс-службе.