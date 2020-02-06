Фильм к столетию хореографа Мерса Каннингема вышел в прокат

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Российский прокат выходит фильм, созданный к столетию американского хореографе Максе Каннингеме, режиссера Аллы Ковган. К премьере приурочена серия танцевальных и музыкальных перформансов на площадках ведущих театров и музеев, сообщает пресс-служба компании Beat Films.
"К выходу фильма в российский прокат компания Beat Films объединила танцевальные силы страны, чтобы отпраздновать это событие хореографическими и музыкальными перформансами, вдохновленными творчеством Мерса Каннингема и его соратников, среди которых — великие художники и композиторы своего времени: Джон Кейдж, Энди Уорхол, Роберт Раушенберг", - говорится в сообщении.
Шестого февраля в Итальянском дворике Пушкинского музея состоится перформанс хореографа Ольги Цветковой — одной из самых интересных фигур российского современного танца. Вход по регистрации.
Спецпоказы и перформансы также пройдут в Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани и других городах. Программа продлится до 12 февраля.
"К показам фильма также будут приурочены дискуссии, которые помогут узнать о творчестве Каннингема с разных сторон: его отношения с модой и современным искусством, эволюцию музыки в его постановках от минимализма Кейджа до работы с Radiohead и Sigur Ros", - добавили в пресс-службе.
3D-картина стала значительным событием как для кинематографа, так и для современного танца.
Американский хореограф Мерс Каннингем с 1950-х годов был одним из лидеров авангардного искусства. В своих работах он опирался не на сюжет, культурные отсылки или эмоциональный подтекст, а экспериментировал с возможностями движения во времени и пространстве.
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