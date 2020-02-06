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ЯсноПонятно
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2020-02-06T12:13+0300
https://ria.ru/20200206/1564308376.html
"ЯсноПонятно" с Денисом Чужим: плохие шутки, хорошие комики, КВН
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РИА Новости

"ЯсноПонятно" с Денисом Чужим: плохие шутки, хорошие комики, КВН

12:00 06.02.2020 (обновлено: 12:13 06.02.2020)
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ЯсноПонятно
«ЯсноПонятно» с Денисом Чужим: плохие шутки, хорошие комики, КВН
Вчера, 12:00
Десять лет назад сложно было представить, что забавные ситуации из жизни, рассказанные на сцене со стулом и бутылкой воды, могут собирать в России многотысячные залы. Сегодня стендап — популярный и недорогой способ приятно провести время. Комик Денис Чужой отвечает, можно ли научиться быть смешным и существуют ли шутки на все времена.
Как обычные жизненные ситуации превращаются в смешные истории? Чему равен "КПД" написания шуток? Почему в стендап-комедии так мало девушек? На что похоже чувство, когда смеются над твоей шуткой? Почему важно шутить обо всём? И как это делать, чтобы никого не обидеть?
Вместе со стендап-комиком Денисом Чужим выясняют Лина, Ваня и Ксюша.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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