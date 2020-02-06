«ЯсноПонятно» с Денисом Чужим: плохие шутки, хорошие комики, КВН

Как обычные жизненные ситуации превращаются в смешные истории? Чему равен "КПД" написания шуток? Почему в стендап-комедии так мало девушек? На что похоже чувство, когда смеются над твоей шуткой? Почему важно шутить обо всём? И как это делать, чтобы никого не обидеть?
Вместе со стендап-комиком Денисом Чужим выясняют Лина, Ваня и Ксюша.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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