"ЯсноПонятно" с Денисом Чужим: плохие шутки, хорошие комики, КВН

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ЯсноПонятно «ЯсноПонятно» с Денисом Чужим: плохие шутки, хорошие комики, КВН

Десять лет назад сложно было представить, что забавные ситуации из жизни, рассказанные на сцене со стулом и бутылкой воды, могут собирать в России многотысячные залы. Сегодня стендап — популярный и недорогой способ приятно провести время. Комик Денис Чужой отвечает, можно ли научиться быть смешным и существуют ли шутки на все времена.