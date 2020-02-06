В Крыму три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Дорожная авария произошла утром в четверг в Бахчисарайском районе.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь со стороны Севастополя в направлении Симферополя, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобиля с отбойником, после чего автомобиль откинуло и произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли", - говорится в сообщении.
По факту дорожной аварии начата проверка.