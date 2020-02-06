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В Крыму три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
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РИА Новости

В Крыму три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

10:02 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Дорожная авария произошла утром в четверг в Бахчисарайском районе.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь со стороны Севастополя в направлении Симферополя, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобиля с отбойником, после чего автомобиль откинуло и произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли", - говорится в сообщении.
По факту дорожной аварии начата проверка.
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Lada KalinaСимферопольКрымСевастопольПроисшествия
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