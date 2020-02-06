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Документы уничтожило огнем в Никулинском суде Москвы
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РИА Новости

Документы уничтожило огнем в Никулинском суде Москвы

10:00 06.02.2020 (обновлено: 10:17 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Небольшой пожар произошел в здании Никулинского суда Москвы, причины устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.
"Произошло возгорание на первом этаже суда. В настоящее время в суде работают сотрудники правоохранительных органов, причины устанавливается", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, возгорание устранено оперативно: никто не пострадал, работе суда помех не было.
Как пояснил РИА Новости источник в оперативных службах, площадь возгорания составила 2 квадратных метра, горела документация и потолочное покрытие.
Он уточнил, что причиной пожара в здании суда мог стать, по предварительным данным, умышленный поджог. Обстоятельства возгорания сейчас выясняют эксперты пожарно-технической лаборатории.
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