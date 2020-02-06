Документы уничтожило огнем в Никулинском суде Москвы

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Небольшой пожар произошел в здании Никулинского суда Москвы, причины устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.
"Произошло возгорание на первом этаже суда. В настоящее время в суде работают сотрудники правоохранительных органов, причины устанавливается", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, возгорание устранено оперативно: никто не пострадал, работе суда помех не было.
Как пояснил РИА Новости источник в оперативных службах, площадь возгорания составила 2 квадратных метра, горела документация и потолочное покрытие.
Он уточнил, что причиной пожара в здании суда мог стать, по предварительным данным, умышленный поджог. Обстоятельства возгорания сейчас выясняют эксперты пожарно-технической лаборатории.
5 февраля, 19:01Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки