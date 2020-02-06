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Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
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РИА Новости

Любовь Успенская назвала размер своей пенсии

09:46 06.02.2020 (обновлено: 18:02 06.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Любовь Успенская. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Певица Любовь Успенская в беседе с порталом "Teleprogramma.pro" рассказала, что хочет много работать, чтобы ни от кого не зависеть.
"Вы знаете, я не пенсионер. <...> Я даже не занималась этим вопросом. У меня в голове не пенсия, а другие сейчас проблемы", — пояснила Успенская.
Ранее о размерах своей пенсии рассказали Елена Ханга и Евгений Петросян. Так, пенсия телеведущей составляет 23 тысячи рублей, а юмориста — "двадцать с лишним тысяч рублей".
Певица Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она является многократной обладательницей премии "Шансон года".
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов
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