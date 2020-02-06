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В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
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РИА Новости

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

09:46 06.02.2020 (обновлено: 15:25 06.02.2020)
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© Фото : Polizia di StatoВ Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
© Фото : Polizia di Stato
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Италии скоростной поезд сошел с рельсов на участке между Миланом и Болоньей, сообщила газета Corriere della Sera.
Поезд "Красная стрела" (Frecciarossa) следовал из Милана. ЧП произошло в 5:35 по местному времени в провинции Лоди.

"На этот момент спасатели говорят об одном погибшем — машинисте поезда — и одном пропавшем без вести. Гражданская оборона сообщает о 30 пострадавших", — говорится в сообщении.

Позже стало известно о втором погибшем, это также машинист поезда.
Среди пострадавших 28 получили легкие травмы, еще двое — средней степени тяжести. По предварительным данным, с рельсов сошли первые два вагона.
После аварии, причины которой пока устанавливаются, движение по скоростной ветке Милан — Болонья приостановлено.
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МиланИталияБолоньяВ мире
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