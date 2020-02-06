В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Италии скоростной поезд сошел с рельсов на участке между Миланом и Болоньей, сообщила газета Corriere della Sera.

Поезд "Красная стрела" (Frecciarossa) следовал из Милана. ЧП произошло в 5:35 по местному времени в провинции Лоди.

"На этот момент спасатели говорят об одном погибшем — машинисте поезда — и одном пропавшем без вести. Гражданская оборона сообщает о 30 пострадавших", — говорится в сообщении.

Позже стало известно о втором погибшем, это также машинист поезда.

Среди пострадавших 28 получили легкие травмы, еще двое — средней степени тяжести. По предварительным данным, с рельсов сошли первые два вагона.

После аварии, причины которой пока устанавливаются, движение по скоростной ветке Милан — Болонья приостановлено.