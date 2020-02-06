МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Италии скоростной поезд сошел с рельсов на участке между Миланом и Болоньей, сообщила газета Corriere della Sera.
Поезд "Красная стрела" (Frecciarossa) следовал из Милана. ЧП произошло в 5:35 по местному времени в провинции Лоди.
"На этот момент спасатели говорят об одном погибшем — машинисте поезда — и одном пропавшем без вести. Гражданская оборона сообщает о 30 пострадавших", — говорится в сообщении.
Позже стало известно о втором погибшем, это также машинист поезда.
Среди пострадавших 28 получили легкие травмы, еще двое — средней степени тяжести. По предварительным данным, с рельсов сошли первые два вагона.
После аварии, причины которой пока устанавливаются, движение по скоростной ветке Милан — Болонья приостановлено.
È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH— Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020