Силовики десять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

В среду в ДНР сообщили о 18 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 15 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.