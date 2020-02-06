На Украине 600 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В частности, в Одесской области без света остались 137 населенных пунктов, в Днепропетровской – 120, в Херсонской – 87, в Николаевской – 59, в Кировоградской – 57, в Донецкой – 34, в Полтавской – 27, в Ивано-Франковской – 26, в Запорожской и Черновицкой – по 19, в Черкасской – восемь, в Винницкой – четыре и в Закарпатской – три. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.