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На Украине 600 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
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РИА Новости

На Украине 600 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

09:41 06.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОчистка высоковольтных линий от налипшего снега
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Шестьсот населенных пунктов в 13 областях Украины остались без света из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Одесской области без света остались 137 населенных пунктов, в Днепропетровской – 120, в Херсонской – 87, в Николаевской – 59, в Кировоградской – 57, в Донецкой – 34, в Полтавской – 27, в Ивано-Франковской – 26, в Запорожской и Черновицкой – по 19, в Черкасской – восемь, в Винницкой – четыре и в Закарпатской – три. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как отмечается, движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Спасатели помогли в буксировке 134 транспортных средств, в которых были 189 человек, убрали 77 поваленных деревьев.
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Государственная служба Украины по ЧСУкраинаВ мире
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