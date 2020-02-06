В Южной Корее выпишут из больницы излечившегося от коронавируса

СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Второй пациент в Второй пациент в Южной Корее , который смог победить коронавирус, будет выписан из больницы в четверг, сообщила на брифинге глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён.

"Сегодня должен выписаться из больницы пациент, у которого первым в стране обнаружили вирус. Он въехал в Южную Корею 19 января через аэропорт Инчхона, где у него зарегистрировали повышенную температуру и изолировали в медицинском центре аэропорта", - сообщила Чон Ын Гён.

Она пояснила, что последнее время у пациента уже не наблюдалось симптомов вируса, таких как жар или кашель, а проведенные более двух анализы все показали отсутствие вируса.

Также 45 человек, контактировавших с первым подтвержденным зараженным, были во вторник выпущены из-под наблюдения, так как уже прошли 14 дней карантина.

Чон Ын Гён сообщила, что с 7 февраля анализ на наличие коронавируса будет проводиться уже в 50 больницах за в среднем 6 часов. Объектами проверки по решению врачей также смогут стать и те, кто посетил Таиланд и Сингапур и другие страны, где распространяется коронавирус.

Ранее сообщалось, что впервые в среду в Южной Корее выздоровел от коронавируса и был выписан второй по номеру регистрации зараженный, всего через 13 дней после того, как подтвердилось наличие у него коронавируса.

Южная Корея в четверг подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом их общее количество возросло до 23, девять из них заразились в результате передачи вируса от человека к человеку. После выписки второго излечившегося, в больницах останется еще 21 человек. Еще 169 человек проходят проверку, 1235 человек близко контактировали с зараженными и находятся в домашнем карантине под наблюдением.