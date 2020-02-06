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В Южной Корее выпишут из больницы излечившегося от коронавируса
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РИА Новости

В Южной Корее выпишут из больницы излечившегося от коронавируса

09:41 06.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Второй пациент в Южной Корее, который смог победить коронавирус, будет выписан из больницы в четверг, сообщила на брифинге глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён.
"Сегодня должен выписаться из больницы пациент, у которого первым в стране обнаружили вирус. Он въехал в Южную Корею 19 января через аэропорт Инчхона, где у него зарегистрировали повышенную температуру и изолировали в медицинском центре аэропорта", - сообщила Чон Ын Гён.
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Она пояснила, что последнее время у пациента уже не наблюдалось симптомов вируса, таких как жар или кашель, а проведенные более двух анализы все показали отсутствие вируса.
Также 45 человек, контактировавших с первым подтвержденным зараженным, были во вторник выпущены из-под наблюдения, так как уже прошли 14 дней карантина.
Чон Ын Гён сообщила, что с 7 февраля анализ на наличие коронавируса будет проводиться уже в 50 больницах за в среднем 6 часов. Объектами проверки по решению врачей также смогут стать и те, кто посетил Таиланд и Сингапур и другие страны, где распространяется коронавирус.
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Ранее сообщалось, что впервые в среду в Южной Корее выздоровел от коронавируса и был выписан второй по номеру регистрации зараженный, всего через 13 дней после того, как подтвердилось наличие у него коронавируса.
Южная Корея в четверг подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом их общее количество возросло до 23, девять из них заразились в результате передачи вируса от человека к человеку. После выписки второго излечившегося, в больницах останется еще 21 человек. Еще 169 человек проходят проверку, 1235 человек близко контактировали с зараженными и находятся в домашнем карантине под наблюдением.
По данным министерства обороны еще 920 военнослужащих, которые посещали Китай, Гонконг или Макао, все еще остаются в карантине у себя дома или в военных частях.
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