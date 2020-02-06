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OMV вложила в "Северный поток — 2" 113 миллионов евро в 2019 году
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РИА Новости

OMV вложила в "Северный поток — 2" 113 миллионов евро в 2019 году

09:47 06.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкOMV — австрийская нефтяная компания
OMV — австрийская нефтяная компания
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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OMV — австрийская нефтяная компания. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
"Потоки денежных средств, связанные с инвестиционной деятельностью, в 2019 году включали отток денежных средств в размере 113 миллионов евро, связанный с соглашением о финансировании проекта трубопровода "Северный поток — 2", - сообщает OMV.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
26 декабря 2019, 11:00
Дмитрий Любинский: "Северный поток — 2" выгоден Австрии
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2АвстрияЭкономика
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