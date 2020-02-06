OMV вложила в "Северный поток — 2" 113 миллионов евро в 2019 году

"Потоки денежных средств, связанные с инвестиционной деятельностью, в 2019 году включали отток денежных средств в размере 113 миллионов евро, связанный с соглашением о финансировании проекта трубопровода "Северный поток — 2", - сообщает OMV.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".