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Новое оружие России
2020-02-06T09:38+0300
https://ria.ru/20200206/1564307622.html
Перспективные российские корабли получат комплекс ПВО "Деривация"
https://cdn23.img.ria.ru/images/151761/79/1517617976_0:0:4239:2384_1036x0_80_0_0_e99f3db21c50f1a5ab02ff3483a791ce.jpg
РИА Новости

Перспективные российские корабли получат комплекс ПВО "Деривация"

09:38 06.02.2020
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© Фото : УралвагонзаводКомплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
© Фото : Уралвагонзавод
Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57. Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев – РИА Новости. Перспективные российские боевые корабли получат на вооружение корабельную версию новейшего 57-мм комплекса ПВО "Деривация-ПВО", заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").
"Корабельная версия комплекса "Деривация-ПВО" создается в соответствии с утвержденными Минобороны РФ тактико-техническими требованиями. В настоящий момент ведутся предпроектные работы по размещению 57-мм модуля на перспективные проекты кораблей ВМФ России и модернизации существующих", - сказал собеседник агентства.
Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Эксперты отмечают, что по эффективности работы по малоразмерным и низкоскоростным целям "Деривация" мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле.
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс Деривация-ПВО на базе БМП-3
17 декабря 2019, 15:30
В Сети появились кадры испытания новейшей боевой машины "Деривация"
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Новое оружие РоссииРостехУралвагонзаводЛакхнауРоссияИндияБезопасность
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