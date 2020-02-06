Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T09:42+0300
https://ria.ru/20200206/1564307490.html
Гражданка Узбекистана пострадала при ЧП с самолетом в Стамбуле
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564297243_0:125:1200:800_1036x0_80_0_0_bc1f1ffd1ea9fde0d48ead17c2df513a.jpg
РИА Новости

Гражданка Узбекистана пострадала при ЧП с самолетом в Стамбуле

09:33 06.02.2020 (обновлено: 09:42 06.02.2020)
6643
© AFP 2020 / Muhammed DemirCамолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus, который вылетел за приделы взлетно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен. 5 февраля 2020
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus, который вылетел за приделы взлетно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен. 5 февраля 2020
© AFP 2020 / Muhammed Demir
ТАШКЕНТ, 6 фев - РИА Новости. Гражданка Узбекистана пострадала при жесткой посадке самолета в Стамбуле, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского МИД.
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.
Видео жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула
Вчера, 01:03
Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
"Пятого февраля 2020 года при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадала гражданка Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным МИД, пострадавшую госпитализировали в одну из клиник Стамбула.
Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи соотечественнице, добавили в МИД Узбекистана.
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
27 января, 13:53
Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2020 годах
001700
Обсудить 1
Жесткая посадка самолета в СтамбулеМИД УзбекистанаИзмирСтамбулВ мире
Рекомендуем
Видео жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула
Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
В больнице
Медики рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиян
Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
Полиция рассказала подробности массового ДТП в Красноярском крае
Трасса М-4 Дон
На участке трассы М-4 ограничили движение пассажирского транспорта
Алексей Пушков
Пушков оценил оправдание Трампа в рамках процесса импичмента
Подводная лодка проекта Ясень-М
Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Танк Т-14 Армата
Огневая мощь танка "Армата" превосходит все аналоги, заявили на УВЗ
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Знак Инвалид в аэропорту
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
Лента новостейМолния