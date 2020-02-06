Гражданка Узбекистана пострадала при ЧП с самолетом в Стамбуле

ТАШКЕНТ, 6 фев - РИА Новости. Гражданка Узбекистана пострадала при жесткой посадке самолета в Стамбуле, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского МИД.
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.
"Пятого февраля 2020 года при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадала гражданка Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным МИД, пострадавшую госпитализировали в одну из клиник Стамбула.
Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи соотечественнице, добавили в МИД Узбекистана.
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