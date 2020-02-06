На участке трассы М-4 ограничили движение пассажирского транспорта

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - метелью и наледью на проезжей части - на автодороге М-4 "Дон" с 881 км (Тарасовский район) до 1000 км (развязка на Шахты) с 8.30 мск введено ограничение движения для пассажирского транспорта", - сказал представитель ведомства.