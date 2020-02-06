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На участке трассы М-4 ограничили движение пассажирского транспорта
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РИА Новости

На участке трассы М-4 ограничили движение пассажирского транспорта

09:32 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТрасса М-4 "Дон"
Трасса М-4 Дон
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Трасса М-4 "Дон". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Ограничение на движение для пассажирского транспорта ввели на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области с 881 по 1000 километр из-за метели, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по Ростовской области.
В Ростове-на-Дону со среды идет мокрый снег с дождем. Спасатели распространили штормовое предупреждение о сильных осадках.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями - метелью и наледью на проезжей части - на автодороге М-4 "Дон" с 881 км (Тарасовский район) до 1000 км (развязка на Шахты) с 8.30 мск введено ограничение движения для пассажирского транспорта", - сказал представитель ведомства.
ГИБДД призывает водителей увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, а при возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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Трасса М-4 "Дон"Ростовская областьПроисшествия
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