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Медики рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиян
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиян

09:29 06.02.2020 (обновлено: 09:30 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
В больнице. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
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"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - сообщили в департаменте.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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Татьяна ГоликоваВОЗТюменская областьРаспространение нового коронавирусаКитайТюменьРоссияУханьОбщество
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