Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T15:14+0300
https://ria.ru/20200206/1564306926.html
Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей в США
https://cdn21.img.ria.ru/images/155347/23/1553472334_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_19b7f6481783b2746d32bc530b3ac1b7.jpg
РИА Новости

Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей в США

09:21 06.02.2020 (обновлено: 15:14 06.02.2020)
19984
© РИА Новости / Илья ПиталевОператор по добыче нефти
Оператор по добыче нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Осенью прошлого года Россия резко увеличила объемы поставок нефти и нефтепродуктов в США. Это следует из отчета американского министерства энергетики за январь-ноябрь 2019 года.
В октябре США закупили у России 20,9 миллиона баррелей, сделав ее вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов. На первом месте — Канада, которая экспортировала 136,5 миллиона баррелей.
Поставки из Мексики составили 17,089 миллиона баррелей, из Саудовской Аравии — 13,766 миллиона баррелей.
Как отмечают аналитики Caracas Capital в отчете, с которым ознакомился РБК, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для России за последние восемь лет. Больше страна поставляла только в ноябре 2011 года.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
22 января, 10:36
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
3687601252
Обсудить 26
Минэнерго СШАСаудовская АравияМексикаКанадаРоссияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Пусть и США в Белоруссию поддаст нефти, уж с США они точно расплатятся, это не Россия прощающая долги
6 февраля, 09:49
Юри Ко
33210010
нуу.. в школе мы учим историю, написанную для русских западом
6 февраля, 10:04
finist _
2530509
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Песков: разговора Путина с руководством Саудовской Аравии в планах нет
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Россия может участвовать во встрече ОПЕК в феврале, заявил Песков
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Нефтяной терминал в Ливии
NOC назвала размеры потерь от блокады портов для ливийской экономики
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Протестующие жгут флаги США на улице в Маниле, Филиппины
Сверхдержава больше не страшна
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Кадры первого полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Подводная лодка проекта Ясень-М
Вице-адмирал ВМС США рассказал об угрозе российских подлодок
Прием у стоматолога
На деснах итальянки выросли волосы
Пожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Лондон
Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
Лента новостейМолния