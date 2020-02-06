Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей в США

В октябре США закупили у России 20,9 миллиона баррелей, сделав ее вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов. На первом месте — Канада, которая экспортировала 136,5 миллиона баррелей.
Поставки из Мексики составили 17,089 миллиона баррелей, из Саудовской Аравии — 13,766 миллиона баррелей.
Как отмечают аналитики Caracas Capital в отчете, с которым ознакомился РБК, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для России за последние восемь лет. Больше страна поставляла только в ноябре 2011 года.
22 января, 10:36Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти