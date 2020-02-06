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Заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию
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РИА Новости
Заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию
Президент Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Встреча посвящена повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития России.
2020-02-06T15:35+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=30011871&type=mp4
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Заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

15:35 06.02.2020 (обновлено: 15:59 06.02.2020)
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Президент Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Встреча посвящена повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития России.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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