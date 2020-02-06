Заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

Президент Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Встреча посвящена повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития России.