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Новое оружие России
2020-02-06T14:24+0300
https://ria.ru/20200206/1564306638.html
Огневая мощь танка "Армата" превосходит все аналоги, заявили на УВЗ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155588/90/1555889046_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d3d52c9788a6622967c96e16859a1e54.jpg
РИА Новости

Огневая мощь танка "Армата" превосходит все аналоги, заявили на УВЗ

09:09 06.02.2020 (обновлено: 14:24 06.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев — РИА Новости. Разработка новой пушки для перспективного российского танка Т-14 "Армата" уже завершена, рассказал РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель концерна Уралвагонзавод (входит в "Ростех") — предприятия — разработчика боевой машины.

Новый комплекс "пушка-боеприпас" обеспечивает танку Т-14 огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что испытания Т-14 переходят в завершающую стадию.
"Под перспективную машину специально разрабатывается новый боекомплект. На завершающем этапе принципиальных изменений в конструкцию машины вноситься не будет", — добавил он.
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Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений и живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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Новое оружие РоссииТ-14АрматаУралвагонзаводРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Красная Армия - всех сильней !!! Трепещите недруги !
6 февраля, 10:31
NPNick Prosto Nick
2230001
Тут даже дело не в первую очередь пушка-боеприпас. В первую очередь -это умы и произведенные ими технологии.
6 февраля, 10:36
nico1949bis
2301000
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