Огневая мощь танка "Армата" превосходит все аналоги, заявили на УВЗ

ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев — РИА Новости. Разработка новой пушки для перспективного российского танка Т-14 "Армата" уже завершена, рассказал РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель концерна Уралвагонзавод (входит в "Ростех") — предприятия — разработчика боевой машины.
Новый комплекс "пушка-боеприпас" обеспечивает танку Т-14 огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что испытания Т-14 переходят в завершающую стадию.
"Под перспективную машину специально разрабатывается новый боекомплект. На завершающем этапе принципиальных изменений в конструкцию машины вноситься не будет", — добавил он.
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Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений и живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.