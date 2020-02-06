Огневая мощь танка "Армата" превосходит все аналоги, заявили на УВЗ

Новый комплекс "пушка-боеприпас" обеспечивает танку Т-14 огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков", — сказал он.

"Под перспективную машину специально разрабатывается новый боекомплект. На завершающем этапе принципиальных изменений в конструкцию машины вноситься не будет", — добавил он.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений и живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.