Трамп оценил поступок сенатора Ромни, проголосовавшего за его отставку

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп назвал лицемерным решение сенатора-республиканца Митта Ромни поддержать импичмент по одной из статей обвинения.

Ранее сообщалось, что пятьдесят два сенатора проголосовали против того, чтобы признать Трампа виновным по обвинению в превышении полномочий. Для признания вины и отстранения президента от власти требуется не менее 67 голосов сенаторов. Из республиканцев на сторону демократов перешел только сенатор от штата Юта Митт Ромни.

Ромни является сенатором от Юты, в 2012 году он был кандидатом Республиканской партии в президенты США.

"Если бы потерпевший неудачу кандидат в президенты посвятил те же гнев и энергию победе над нерешительным Бараком Обамой, как он лицемерно делает это по отношению ко мне, он мог бы выиграть выборы. Прочтите стенограммы!", - написал президент США в Twitter.