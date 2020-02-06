Трамп оценил поступок сенатора Ромни, проголосовавшего за его отставку

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал лицемерным решение сенатора-республиканца Митта Ромни поддержать импичмент по одной из статей обвинения.
Ранее сообщалось, что пятьдесят два сенатора проголосовали против того, чтобы признать Трампа виновным по обвинению в превышении полномочий. Для признания вины и отстранения президента от власти требуется не менее 67 голосов сенаторов. Из республиканцев на сторону демократов перешел только сенатор от штата Юта Митт Ромни.
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Ромни является сенатором от Юты, в 2012 году он был кандидатом Республиканской партии в президенты США.
"Если бы потерпевший неудачу кандидат в президенты посвятил те же гнев и энергию победе над нерешительным Бараком Обамой, как он лицемерно делает это по отношению ко мне, он мог бы выиграть выборы. Прочтите стенограммы!", - написал президент США в Twitter.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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