Контракт на поставку ПЗРК "Игла-С" Индии могут подписать до конца года

"В настоящее время ведутся активные контрактные переговоры на поставку переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и организацию их лицензионного производства в Индии. Ожидаем, что в ближайшее время стороны согласуют все технические параметры, а соответствующие контракты рассчитываем подписать до конца текущего года", - сказал он.