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Контракт на поставку ПЗРК "Игла-С" Индии могут подписать до конца года
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РИА Новости

Контракт на поставку ПЗРК "Игла-С" Индии могут подписать до конца года

09:04 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Игла"
Военнослужащий с ПЗРК Игла
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий с ПЗРК "Игла". Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев – РИА Новости. Контракты на поставку Индии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" и организацию их лицензионного производства в этой стране могут быть подписаны до конца 2020 года, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений Defexpo-2020 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.
"В настоящее время ведутся активные контрактные переговоры на поставку переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и организацию их лицензионного производства в Индии. Ожидаем, что в ближайшее время стороны согласуют все технические параметры, а соответствующие контракты рассчитываем подписать до конца текущего года", - сказал он.
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Ранее источник в системе военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Россия c комплексом "Игла" победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на 1,5 миллиарда долларов.
Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил на авиасалоне МАКС-2019, что контракт на поставку "Иглы-С" в Индию планируется подписать в ближайшее время.
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Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияИндияБезопасность
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