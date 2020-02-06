Контракт на поставку ПЗРК "Игла-С" Индии могут подписать до конца года

ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев – РИА Новости. Контракты на поставку Индии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" и организацию их лицензионного производства в этой стране могут быть подписаны до конца 2020 года, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений Defexpo-2020 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.
"В настоящее время ведутся активные контрактные переговоры на поставку переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и организацию их лицензионного производства в Индии. Ожидаем, что в ближайшее время стороны согласуют все технические параметры, а соответствующие контракты рассчитываем подписать до конца текущего года", - сказал он.
Ранее источник в системе военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Россия c комплексом "Игла" победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на 1,5 миллиарда долларов.
Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил на авиасалоне МАКС-2019, что контракт на поставку "Иглы-С" в Индию планируется подписать в ближайшее время.