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Полиция рассказала подробности массового ДТП в Красноярском крае
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РИА Новости

Полиция рассказала подробности массового ДТП в Красноярском крае

09:01 06.02.2020 (обновлено: 09:24 06.02.2020)
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© Фото : ГУМВД России по красноярскому краюГосавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по красноярскому краю
Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Почти 30 автомобилей, в том числе грузовых, стали участниками семи дорожных аварий на трассе под Красноярском из-за тумана, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
Ранее в краевом МВД сообщили, что утром из-за тумана более десяти машин, в том числе и грузовые, столкнулись на объездной трассе под Красноярском.
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"Госавтоинспекторами установлено, что в результате ограниченной видимости из-за погодных условий всего произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Кроме этого, два человека обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
По данным минздрава края, госпитализация пострадавшим не понадобилась. У них порезы и ушибы, состояние легкой и средней степени тяжести.
В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Объезд данного участка осуществляется по улицам Пограничников, Гайдашовки и Северному шоссе.
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