Полиция рассказала подробности массового ДТП в Красноярском крае

Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края

Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края

© Фото : ГУМВД России по красноярскому краю Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Почти 30 автомобилей, в том числе грузовых, стали участниками семи дорожных аварий на трассе под Почти 30 автомобилей, в том числе грузовых, стали участниками семи дорожных аварий на трассе под Красноярском из-за тумана, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Ранее в краевом МВД сообщили, что утром из-за тумана более десяти машин, в том числе и грузовые, столкнулись на объездной трассе под Красноярском.

"Госавтоинспекторами установлено, что в результате ограниченной видимости из-за погодных условий всего произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Кроме этого, два человека обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным минздрава края, госпитализация пострадавшим не понадобилась. У них порезы и ушибы, состояние легкой и средней степени тяжести.