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2020-02-06T09:03+0300
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Пушков оценил оправдание Трампа в рамках процесса импичмента
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РИА Новости

Пушков оценил оправдание Трампа в рамках процесса импичмента

09:03 06.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал оправдание сенатом Трампа по делу об импичменте ожидаемым.
Он подчеркнул, что "затея провалилась", а президент США вышел из процесса "усиленным". Кроме того, по мнению Пушкова, у Трампа есть шансы победить на выборах и занять пост президента во второй раз.
"Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили "импичмент" сами себе", — подытожил сенатор.
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Импичмент Дональда Трампа

Палата представителей в декабре прошлого года голосами депутатов-демократов вынесла Дональду Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Президент якобы задерживал одобренную конгрессом США военную помощь Украине. Взамен он требовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского политическую услугу в виде расследования против своего оппонента — Джо Байдена, а затем препятствовал конгрессу в расследовании.
Трамп заявлял, что призывал Киев лишь бороться с коррупцией. Юристы Белого Дома настаивали, что демократы нарушают конституцию США и требовали оправдать президента. Однако сенаторы решили, что Трамп невиновен по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
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Вчера, 08:34Сказано в эфире
Импичмент провалился. Что теперь демократы предпримут против Трампа?Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, оправдав его по обоим пунктам обвинения. Какое влияние это окажет на президентскую кампанию в Соединенных Штатах, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампАлексей ПушковВладимир ЗеленскийСШАКиевTwitterУкраинаВ мире
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