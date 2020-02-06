Пушков оценил оправдание Трампа в рамках процесса импичмента

Импичмент провалился. Что теперь демократы предпримут против Трампа? Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, оправдав его по обоим пунктам обвинения. Какое влияние это окажет на президентскую кампанию в Соединенных Штатах, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.