В Подмосковье у женщины изъяли более двух килограммов героина

"Сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий в поселке Барвиха задержана жительница Орловской области в возрасте 48 лет, подозреваемая в сбыте наркотиков (...) В ходе личного досмотра в сумке задержанной полицейскими обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом (...) Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 2 килограммов героина", - говорится в сообщении.