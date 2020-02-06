В Подмосковье у женщины изъяли более двух килограммов героина

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали женщину в поселке Барвиха Подмосковья, в сумке у которой было обнаружено более двух килограммов героина, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
"Сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий в поселке Барвиха задержана жительница Орловской области в возрасте 48 лет, подозреваемая в сбыте наркотиков (...) В ходе личного досмотра в сумке задержанной полицейскими обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом (...) Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 2 килограммов героина", - говорится в сообщении.
12 декабря 2019, 07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Уточняется, что изъятое содержимое является героином. Кроме того, оперативниками в телефоне злоумышленницы был обнаружен адрес закладки наркотика. В результате осмотра места происшествия возле одного из домов в кустарных насаждениях оперативниками обнаружен тайник, в котором хранился сверток с аналогичным содержимым.
"В отношении злоумышленницы следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Суд заключил подозреваемую под стражу.
4 февраля, 12:46В Чебоксарах полицейского обвинили в попытке продажи наркотиков