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2020-02-06T08:46+0300
https://ria.ru/20200206/1564306100.html
Источник: СК закрыл дело экс-главы новосибирского управления ГИБДД
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РИА Новости

Источник: СК закрыл дело экс-главы новосибирского управления ГИБДД

08:46 06.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи СК прекратили уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.
"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей. В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области не стали комментировать эту информацию.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Штельмах возглавлял Новосибирское управление ГИБДД с 2006 года по октябрь 2018-го. Он был уволен с должности приказом министра внутренних дел РФ "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".
В ноябре 2018 года Штельмах подал иск о восстановлении на службе, взыскания денежного довольствия и компенсации морального вреда. Позже он отказался от требований восстановления на службе, но просил изменить формулировку приказа и уволить его по выслуге лет, дающей право на пенсию. Суд отказал в удовлетворении его требований.
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В решении суда говорилось, что служебная проверка, после которой уволили Штельмаха, показала: экс-глава УГИБДД поставил на поток выдачу пропусков на машины и удостоверений "советника главного инспектора безопасности дорожного движения", дающих их владельцам возможность избегать проверок инспекторов ДПС. В проверке отмечалось, что порядковые номера удостоверений и объяснения Штельмаха позволяют предположить, что они выдавались в течение нескольких лет.
Сразу после увольнения высокопоставленного полицейского следственное управление СК РФ по Новосибирской области проводило уголовно-процессуальную проверку, в рамках которой было намерено дать юридическую оценку его действиям, однако тогда возбуждать уголовное дело в отношении Штельмаха не стали. Дело по статье "Превышение должностных полномочий", которое в итоге закрыли, было возбуждено весной 2019 года.
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Следственный комитет РФНовосибирская областьПроисшествия
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