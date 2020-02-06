Источник: СК закрыл дело экс-главы новосибирского управления ГИБДД

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи Следователи СК прекратили уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей. В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области не стали комментировать эту информацию.

Штельмах возглавлял Новосибирское управление ГИБДД с 2006 года по октябрь 2018-го. Он был уволен с должности приказом министра внутренних дел РФ "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

В ноябре 2018 года Штельмах подал иск о восстановлении на службе, взыскания денежного довольствия и компенсации морального вреда. Позже он отказался от требований восстановления на службе, но просил изменить формулировку приказа и уволить его по выслуге лет, дающей право на пенсию. Суд отказал в удовлетворении его требований.

В решении суда говорилось, что служебная проверка, после которой уволили Штельмаха, показала: экс-глава УГИБДД поставил на поток выдачу пропусков на машины и удостоверений "советника главного инспектора безопасности дорожного движения", дающих их владельцам возможность избегать проверок инспекторов ДПС. В проверке отмечалось, что порядковые номера удостоверений и объяснения Штельмаха позволяют предположить, что они выдавались в течение нескольких лет.