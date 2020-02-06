В Москве женщина отдала около двух миллионов рублей за "снятие порчи"

По информации ведомства, в отдел полиции по району Арбат обратилась с заявлением 53-летняя женщина. Она рассказала, что в конце января общалась по телефону с незнакомцем, которому в итоге перевела 1,8 миллиона рублей "за снятие порчи и возвращение мужа".
12 декабря 2019, 14:20Жительница Ямала отдала четыре миллиона рублей за "снятие порчи"
"В последующем неустановленное лицо взятые на себя обязательства не выполнило, денежные средства не вернуло. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - говорится в сообщении.