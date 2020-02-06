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2020-02-06T08:44+0300
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В Москве женщина отдала около двух миллионов рублей за "снятие порчи"
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РИА Новости

В Москве женщина отдала около двух миллионов рублей за "снятие порчи"

08:44 06.02.2020
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© Depositphotos / FascinadoraЖенщина держит пачку денег
Женщина держит пачку денег
© Depositphotos / Fascinadora
Женщина держит пачку денег. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Женщина в Москве отдала мошеннику 1,8 миллиона рублей за "снятие порчи и возвращение мужа", сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
По информации ведомства, в отдел полиции по району Арбат обратилась с заявлением 53-летняя женщина. Она рассказала, что в конце января общалась по телефону с незнакомцем, которому в итоге перевела 1,8 миллиона рублей "за снятие порчи и возвращение мужа".
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"В последующем неустановленное лицо взятые на себя обязательства не выполнило, денежные средства не вернуло. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - говорится в сообщении.
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