В Москве грабители отобрали у водителя на АЗС 4,5 миллиона рублей

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Банда грабителей избила водителя на АЗС на юге Москвы и похитила у него 4,5 миллиона рублей, один подозреваемый задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в дежурную часть по району Коньково поступило сообщение о разбое на автозаправочной станции. Подъехавшему для заправки мужчине перекрыл дорогу внедорожник чёрного цвета, из которого вышли четверо неизвестных в масках.
"Разбив топором боковые стёкла машины потерпевшего, они произвели несколько выстрелов из пистолета. Затем, избив водителя, отобрали у него сумку, в которой находилось 4,5 миллиона рублей, и скрылись. Установлено, что нападавшие бросили иномарку на улице Введенского, а затем сменили одежду и уехали на такси", - сказала Волк.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение". По подозрению в совершении преступления задержан гражданин одного из государств Центральной Азии. Он арестован. Полиция ищет остальных соучастников.