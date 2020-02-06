В Москве грабители отобрали у водителя на АЗС 4,5 миллиона рублей

"Разбив топором боковые стёкла машины потерпевшего, они произвели несколько выстрелов из пистолета. Затем, избив водителя, отобрали у него сумку, в которой находилось 4,5 миллиона рублей, и скрылись. Установлено, что нападавшие бросили иномарку на улице Введенского, а затем сменили одежду и уехали на такси", - сказала Волк.