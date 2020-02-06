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В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана
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РИА Новости

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

08:33 06.02.2020 (обновлено: 09:24 06.02.2020)
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© Фото : ГУМВД России по красноярскому краюГосавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по красноярскому краю
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
"Шестого февраля в 9.30 (5.30 мск) на 14 километре ФАД "Глубокий обход города Красноярска" в результате ограничения видимости из-за сильного тумана произошло пять ДТП в которых участвовали 24 автомашины", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, два участника происшествия госпитализированы, на месте ДТП организовано реверсивное движение.
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