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Трамп назвал импичмент злоупотреблением со стороны демократов
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РИА Новости

Трамп назвал импичмент злоупотреблением со стороны демократов

08:31 06.02.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
© REUTERS / Joshua Roberts
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в злоупотреблениях в связи с импичментов и назвал их левыми радикалами.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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Американский лидер прокомментировал неудавшийся импичмент в отношении себя и ответил на тезис из статьи газеты New York Times, которая написала, что "голосование было внушительной победой для господина Трампа".

"Это так, но обман импичмента - это просто продолжение злоупотреблений со стороны радикальных левых, демократов, которые ничего не делают", - написал Трамп в Twitter.

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