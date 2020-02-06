В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ

ТБИЛИСИ, 6 фев — РИА Новости. В монастыре у села Марткопи Гардабанского муниципалитета Грузии обнаружили тело гражданина России с ножевыми ранениями, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По ее данным, убитого нашли в одной из келий монастыря минувшей ночью. Это оказался 50-летний россиянин по имени Игорь, который укрывался в монастыре больше года. По предварительным данным, убийца и убитый проживали в одной келье.
"Монастырь предоставляет убежище бездомным и другим людям с социальными или медицинскими проблемами. Насколько нам известно, один психический больной, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал", — заявил журналистам руководитель пресс-центра патриархии Андрия Джагмаидзе.
В грузинском МВД подтвердили факт происшествия, однако не уточнили гражданство и возраст убитого.
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