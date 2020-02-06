Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-06T12:31+0300
https://ria.ru/20200206/1564305653.html
В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/156170/22/1561702285_0:0:1620:911_1036x0_80_0_0_6405fb7725c6a3a831e73980ef0df703.jpg
РИА Новости

В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ

08:31 06.02.2020 (обновлено: 12:31 06.02.2020)
13362
© Sputnik / Перейти в фотобанкПолицейский в Грузии
Полицейский в Грузии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Полицейский в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 фев — РИА Новости. В монастыре у села Марткопи Гардабанского муниципалитета Грузии обнаружили тело гражданина России с ножевыми ранениями, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По ее данным, убитого нашли в одной из келий монастыря минувшей ночью. Это оказался 50-летний россиянин по имени Игорь, который укрывался в монастыре больше года. По предварительным данным, убийца и убитый проживали в одной келье.

"Монастырь предоставляет убежище бездомным и другим людям с социальными или медицинскими проблемами. Насколько нам известно, один психический больной, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал", — заявил журналистам руководитель пресс-центра патриархии Андрия Джагмаидзе.

В грузинском МВД подтвердили факт происшествия, однако не уточнили гражданство и возраст убитого.
Анатолий Радченко
5 июля 2019, 08:00
"Набожный убийца": в Новосибирске осудили киллера по кличке Челентано
86161289355
Обсудить 3
Религия и мировоззрениерелигияНовости - Религия и мировоззрениеМВД ГрузииРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Пара оформляет документы на развод
"Об этой тонкости не все знают". Ловушка для выходцев из России
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Автомобили итальянской полиции
На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
Протестующие жгут флаги США на улице в Маниле, Филиппины
Сверхдержава больше не страшна
Николай Макурин
"Зря заступился": жителю Брянской области грозит 15 лет за убийство
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
В Крыму назвали слова украинского чиновника о полуострове бредом
Гора Ракапоши
Загадка Каракорума. Что происходит в высочайшей горной стране мира
Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
Как лучшие люди США "поработали на Путина"
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Артист Евгений Петросян
Петросян назвал размер своей пенсии
Пожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Фрагменты обелиска фараона Рамзеса II
В Израиле случайно обнаружили необычный древнеегипетский артефакт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
Лента новостейМолния