В Афганистане похитили гражданина США

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гражданин Гражданин США был похищен боевиками в провинции Хост на юго-востоке Афганистана , сообщает издание Newsweek со ссылкой на американских официальных лиц.

По их словам, 57-летний Марк Фрерихс был похищен в прошлую пятницу, он является бывшим водолазом ВМС США, в Афганистане находился в качестве подрядчика. Американские официальные лица считают, что за его похищением стоит террористическая группировка "Сеть Хаккани", которая поддерживает тесные контакты с радикальным движением "Талибан".

Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за похищение.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.