Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T08:29+0300
https://ria.ru/20200206/1564305606.html
В Афганистане похитили гражданина США
https://cdn24.img.ria.ru/images/151691/51/1516915147_0:123:2880:1743_1036x0_80_0_0_cae654cddfa9c33234f419839cd03f7f.jpg
РИА Новости

В Афганистане похитили гражданина США

08:29 06.02.2020
332
© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гражданин США был похищен боевиками в провинции Хост на юго-востоке Афганистана, сообщает издание Newsweek со ссылкой на американских официальных лиц.
По их словам, 57-летний Марк Фрерихс был похищен в прошлую пятницу, он является бывшим водолазом ВМС США, в Афганистане находился в качестве подрядчика. Американские официальные лица считают, что за его похищением стоит террористическая группировка "Сеть Хаккани", которая поддерживает тесные контакты с радикальным движением "Талибан".
Президент США Дональд Трамп
5 февраля, 06:30
Трамп заявил, что хочет побыстрее покончить с конфликтом в Афганистане
Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за похищение.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Церемония подъема нового государственного флага в канун второй годовщины Саурской (Апрельской) афганской революции
1 февраля, 20:10
Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами
1820020
Обсудить 1
Исламское государствоАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейский в Грузии
В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ
Полиция в Афганистане
В Афганистане пять полицейских погибли после нападения на КПП
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Трамп назвал импичмент злоупотреблением со стороны демократов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи
Россия и Куба обсудят сотрудничество в условиях санкций США
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил поступок сенатора Ромни, проголосовавшего за его отставку
Сотрудник полиции в Ираке
Источник: в Ираке застрелили влиятельного сторонника шиитского лидера
Израильская полиция
При наезде в Иерусалиме пострадали военные
Полиция Израиля
В Иерусалиме автомобиль сбил пешеходов
Презервативы
Роскачество обнаружило превышение уровня цинка в презервативах
Подмосковные полицейские в п. Барвиха задержали подозреваемую в сбыте более 2 килограммов героина
В Подмосковье у женщины изъяли более двух килограммов героина
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хакасии прошли обыски по делу о покупке недостроенных детсадов
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что хочет побыстрее покончить с конфликтом в Афганистане
АЗМ в районе Коньково, где произошло ограбление водителя
В Москве грабители отобрали у водителя на АЗС 4,5 миллиона рублей
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Дамаск подвергся ракетной атаке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
22:55Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Лента новостейМолния