Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T08:29+0300
https://ria.ru/20200206/1564305486.html
Роскачество обнаружило превышение уровня цинка в презервативах
https://cdn23.img.ria.ru/images/144881/97/1448819734_0:125:2000:1250_1036x0_80_0_0_1cfc1de725b18fbc60a62c1a3be1d503.jpg
РИА Новости

Роскачество обнаружило превышение уровня цинка в презервативах

08:29 06.02.2020
2364
© Fotolia / lemontreeimagesПрезервативы
Презервативы
© Fotolia / lemontreeimages
Презервативы . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Роскачество в ходе исследования презервативов на российском рынке обнаружило средства контрацепции с превышением допустимого уровня цинка, в целом результаты исследования данной продукции будут подведены в феврале, говорится в сообщении организации.

"В феврале эксперты Роскачества подведут итоги исследования презервативов из натурального латекса. Испытания по 60 показателям (из них 49 - по безопасности) прошли 17 образцов самых популярных 13 производителей из России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии", - говорится в сообщении.

Продукция компании Durex. Архивное фото
19 декабря 2019, 03:00Сказано в эфире
Эксперт: никто не в праве отказать подростку в покупке презервативовОтказ в продаже презервативов несовершеннолетним является незаконным. Об этом рассказал радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
"По результатам санитарно-химических исследований, в частности, было выявлено превышение допустимых уровней цинка (в трех изделиях) и изопропилового спирта (в двух изделиях). По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция", - добавляет организация.
Эксперты в ходе исследования оценили средства контрацепции, произведенные исключительно из натурального латекса, а также постарались ответить на самые распространенные потребительские мифы. "Например, может ли натуральный латекс спровоцировать аллергическую реакцию, есть ли разница между дорогими презервативами известных брендов и более бюджетными изделиями", - указывает Роскачество.
Молодая пара
Вчера, 02:57
Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья
По данным аналитического агентства DSM Group, объем продаж презервативов в российских аптеках в январе-сентябре 2019 года составил 19,4 миллиона упаковок (или 103,8 миллиона штук) на сумму около 4,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи в рублях увеличились на 0,5%, а в упаковках - сократились на 0,9%.
2160000
Обсудить 3
РоскачествоРосздравнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
OMV — австрийская нефтяная компания
OMV вложила в "Северный поток — 2" 113 миллионов евро в 2019 году
Участок строительства газопровода Северный поток-2
OMV рассказала об объеме финансирования "Северного потока — 2"
Памятник плавленому сырку Дружба в Москве
РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства
Молодая пара
Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Ноутбук
В объединении МФО назвали возможную причину утечки данных клиентов
Федеральное казначейство России
СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
Полицейский в Грузии
В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
АЗМ в районе Коньково, где произошло ограбление водителя
В Москве грабители отобрали у водителя на АЗС 4,5 миллиона рублей
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Дамаск подвергся ракетной атаке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
22:55Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Лента новостейМолния