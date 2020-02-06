Роскачество обнаружило превышение уровня цинка в презервативах

"В феврале эксперты Роскачества подведут итоги исследования презервативов из натурального латекса. Испытания по 60 показателям (из них 49 - по безопасности) прошли 17 образцов самых популярных 13 производителей из России, Великобритании , Китая , Таиланда, Германии, США и Малайзии", - говорится в сообщении.

Эксперт: никто не в праве отказать подростку в покупке презервативов Отказ в продаже презервативов несовершеннолетним является незаконным. Об этом рассказал радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

"По результатам санитарно-химических исследований, в частности, было выявлено превышение допустимых уровней цинка (в трех изделиях) и изопропилового спирта (в двух изделиях). По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция", - добавляет организация.

Эксперты в ходе исследования оценили средства контрацепции, произведенные исключительно из натурального латекса, а также постарались ответить на самые распространенные потребительские мифы. "Например, может ли натуральный латекс спровоцировать аллергическую реакцию, есть ли разница между дорогими презервативами известных брендов и более бюджетными изделиями", - указывает Роскачество.

По данным аналитического агентства DSM Group, объем продаж презервативов в российских аптеках в январе-сентябре 2019 года составил 19,4 миллиона упаковок (или 103,8 миллиона штук) на сумму около 4,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи в рублях увеличились на 0,5%, а в упаковках - сократились на 0,9%.