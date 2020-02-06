Россия и Куба обсудят сотрудничество в условиях санкций США

"Министр и друг, я очень рад встречать тебя здесь, в нашем героическом городе Сантьяго-де-Куба. Мы очень удовлетворены уровнем наших обменов. Мы продолжим нашу работу в соответствии с проектами в различных сферах. Хотел бы сказать, что мы признаем и восхищаемся ролью, которую играет Российская Федерация по защите международного мира, права и безопасности. Это также важный год, так как мы отмечаем важную годовщину наших двусторонних отношений, будем отмечать её как в Москве, так и в Гаване", - заявил Родригес.