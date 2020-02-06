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2020-02-06T08:15+0300
https://ria.ru/20200206/1564305309.html
На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой
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РИА Новости

На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой

08:15 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Полиция проверяет факт жестокого обращения с собакой, взятой из приюта в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы УМВД области.
"Сообщение от жителя областного центра о том, что в одном из домов Южно-Сахалинска жестоко обращаются с животными, поступило в дежурную часть городской полиции 30 января. Прибывшие на место сотрудники подтвердили и задокументировали данный факт. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказал собеседник агентства.
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Заявление поступило от директора приюта "Пес и кот" Ирины Савицкой. Как она рассказала РИА Новости, супружеская пара, которой приют передал собаку Нику по договору, "внешне не вызвала никаких подозрений, супруги заверили, что пес будет охранять частный дом".
"Однако после того, как хозяева на следующий день не прислали фото Ники с нового места, моя помощница выехала по адресу и обнаружили следы расправы с животным. Оказалось, что собаку разделали и съели", - заявила Савицкая.
Ее помощница Екатерина Валюс поделилась, что сразу почуяла запах жареного мяса. Собаку в дом даже не заводили, а расправились в тамбуре, добавила она. "Это было где-то здесь, либо ее несли к дому, потому что там, в предбаннике, основная часть. Ну, и остальное там у них на плите было", - поделилась Валюс.
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Известный в области зоозащитник Ирина Репина, знакомая с ситуацией, подчеркнула, что подобные ситуации убеждают в том, что необходимо лично доставлять животное будущим владельцам и проверять условия проживания питомца. "У меня лично вид самого дома не вызвал никакого доверия, и я никогда не отдала бы животное владельцам такого жилья", - заметила собеседница агентства.
2200204
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Южно-СахалинскПроисшествия
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