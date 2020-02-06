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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-02-06T07:48+0300
https://ria.ru/20200206/1564304990.html
В ХМАО хотят упростить согласование застройки недропользователями
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/23/1549362339_0:0:2435:1371_1036x0_80_0_0_9d0a2a8555e79cc819b87460ebf3b813.jpg
РИА Новости

В ХМАО хотят упростить согласование застройки недропользователями

07:47 06.02.2020 (обновлено: 07:48 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСтроительство
Строительство
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Строительство. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО и местное бизнес-сообщество внесли в правительство РФ инициативу, предложив упростить процедуру выдачи компаниями-недропользователями разрешений на застройку определенных территорий, сообщил глава райадминистрации Андрей Трубецкой.
"Мы предложили упростить процедуру согласования компаниями-недропользователями застройки отдельных территорий. Речь о лицензионных участках и участках, имеющих статус горного отвода, в границах населенных пунктов и за их пределами при строительстве капитальных объектов", - приводит пресс-служба администрации района слова Трубецкого.
Он уточнил, что эта инициатива была сформирована в рамках проекта "Цифровая трансформация делового климата в Сургутском районе".
В муниципалитете пояснили, что поводом для внесения поправок в федеральный закон "О недрах" стала инициатива местного бизнес-сообщества, которое предложило упростить процедуру выдачи компаниями-недропользователями разрешений на застройку некоторых территорий. Районные власти помогли предпринимателям оформить документ и направить в российское правительство, где инициативу утвердили соответствующим распоряжением, поручив ряду министерств подготовить законопроект.
Ожидается, что Госдума рассмотрит инициативу в мае 2020 года, добавили в администрации.
Летом 2019 года на своей странице в Facebook Трубецкой написал, что власти района взяли на себя обязательства по доведению инициатив бизнеса и общественников, связанных в том числе с реализацией национальных проектов, до органов региональной и федеральной власти. Указанная поправка в закон "О недрах", направленная на снижение административных барьеров, является одним из таких предложений.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияСургутский районЭкономика
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