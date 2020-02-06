В ХМАО хотят упростить согласование застройки недропользователями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО и местное бизнес-сообщество внесли в правительство РФ инициативу, предложив упростить процедуру выдачи компаниями-недропользователями разрешений на застройку определенных территорий, сообщил глава райадминистрации Андрей Трубецкой.
"Мы предложили упростить процедуру согласования компаниями-недропользователями застройки отдельных территорий. Речь о лицензионных участках и участках, имеющих статус горного отвода, в границах населенных пунктов и за их пределами при строительстве капитальных объектов", - приводит пресс-служба администрации района слова Трубецкого.
Он уточнил, что эта инициатива была сформирована в рамках проекта "Цифровая трансформация делового климата в Сургутском районе".
В муниципалитете пояснили, что поводом для внесения поправок в федеральный закон "О недрах" стала инициатива местного бизнес-сообщества, которое предложило упростить процедуру выдачи компаниями-недропользователями разрешений на застройку некоторых территорий. Районные власти помогли предпринимателям оформить документ и направить в российское правительство, где инициативу утвердили соответствующим распоряжением, поручив ряду министерств подготовить законопроект.
Ожидается, что Госдума рассмотрит инициативу в мае 2020 года, добавили в администрации.
Летом 2019 года на своей странице в Facebook Трубецкой написал, что власти района взяли на себя обязательства по доведению инициатив бизнеса и общественников, связанных в том числе с реализацией национальных проектов, до органов региональной и федеральной власти. Указанная поправка в закон "О недрах", направленная на снижение административных барьеров, является одним из таких предложений.