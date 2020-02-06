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Японские военные доставят продукты на судно, где введен карантин
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РИА Новости

Японские военные доставят продукты на судно, где введен карантин

07:44 06.02.2020 (обновлено: 07:54 06.02.2020)
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© REUTERS / KyodoЭвакуация пассажиров круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
Эвакуация пассажиров круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Министерство обороны Японии решило направить примерно 100 военнослужащих для оказания помощи людям, изолированным на круизном океанском лайнере Diamond Princess из-за карантина в связи с заражением некоторых пассажиров коронавирусом, сообщило в четверг агентство Киодо.
По его данным, военные будут задействованы, в частности, в доставке продуктов жизнеобеспечения на борт лайнера, который стоит на якоре в бухте у порта Йокогамы, к югу от Токио, примерно с 3700 пассажирами и членами экипажа на борту из 56 стран мира.
Среди них 24 гражданина России.
Как сообщили японские СМИ, на сегодняшний день выявлено заражение вирусом по меньшей мере у 20 человек после того, как у 273 человек были взяты анализы. Из них получены только 102 результата, 20 оказались положительными, и их может стать больше, когда станут известны результаты остальных.
По данным посольства РФ в Токио, у россиян на борту Diamond Princess вирус не диагностирован.
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