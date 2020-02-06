Японские военные доставят продукты на судно, где введен карантин

ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Министерство обороны Министерство обороны Японии решило направить примерно 100 военнослужащих для оказания помощи людям, изолированным на круизном океанском лайнере Diamond Princess из-за карантина в связи с заражением некоторых пассажиров коронавирусом , сообщило в четверг агентство Киодо

По его данным, военные будут задействованы, в частности, в доставке продуктов жизнеобеспечения на борт лайнера, который стоит на якоре в бухте у порта Йокогамы, к югу от Токио, примерно с 3700 пассажирами и членами экипажа на борту из 56 стран мира.

Среди них 24 гражданина России.

Как сообщили японские СМИ, на сегодняшний день выявлено заражение вирусом по меньшей мере у 20 человек после того, как у 273 человек были взяты анализы. Из них получены только 102 результата, 20 оказались положительными, и их может стать больше, когда станут известны результаты остальных.