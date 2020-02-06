Китай вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Китай с 14 февраля вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов, говорится в заявлении на сайте министерства финансов страны.

"Начиная с 13.01 14 февраля (8.01 мск) на товары, пошлины на которые с 1 сентября 2019 года были повышены на 10%, ставка будет скорректирована до 5%, а на товары, на которые пошлины были повышены на 5%, ставка будет скорректирована до 2,5%", - говорится в сообщении ведомства.

В заявлении указано, что "Китай надеется, что обе стороны смогут соблюдать свои обязательства в рамках достигнутого соглашения, укреплять доверие рынка, содействовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений и содействовать росту мировой экономики".

"Для содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений Китая и США, комитет по тарифам Госсовета КНР в соответствии с положениями таможенного кодекса КНР и законом КНР о внешней торговле, принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов", - указано в документе.

Отмечается, что прочие меры по взиманию повышенных таможенных пошлин на американские товары будут реализовываться. Китай продолжит работу по вопросу дальнейшего снижения пошлин на импорт из США.

Китай в августе прошлого года сообщил, что вводит ответные дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Этот шаг стал ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.