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2020-02-06T08:22+0300
https://ria.ru/20200206/1564304808.html
Китай вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров
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РИА Новости

Китай вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров

07:32 06.02.2020 (обновлено: 08:22 06.02.2020)
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© AP Photo / Kin CheungЮани и доллары
Юани и доллары
© AP Photo / Kin Cheung
Юани и доллары. Архивное фото
ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Китай с 14 февраля вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов, говорится в заявлении на сайте министерства финансов страны.
"Начиная с 13.01 14 февраля (8.01 мск) на товары, пошлины на которые с 1 сентября 2019 года были повышены на 10%, ставка будет скорректирована до 5%, а на товары, на которые пошлины были повышены на 5%, ставка будет скорректирована до 2,5%", - говорится в сообщении ведомства.
В заявлении указано, что "Китай надеется, что обе стороны смогут соблюдать свои обязательства в рамках достигнутого соглашения, укреплять доверие рынка, содействовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений и содействовать росту мировой экономики".
"Для содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений Китая и США, комитет по тарифам Госсовета КНР в соответствии с положениями таможенного кодекса КНР и законом КНР о внешней торговле, принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов", - указано в документе.
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Отмечается, что прочие меры по взиманию повышенных таможенных пошлин на американские товары будут реализовываться. Китай продолжит работу по вопросу дальнейшего снижения пошлин на импорт из США.
Китай в августе прошлого года сообщил, что вводит ответные дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Этот шаг стал ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
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КитайСШАЭкономика
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