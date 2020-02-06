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2020-02-06T13:42+0300
https://ria.ru/20200206/1564304776.html
СМИ: данные 1,2 миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
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РИА Новости

СМИ: данные 1,2 миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

07:27 06.02.2020 (обновлено: 13:42 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКомпьютерное оборудование
Компьютерное оборудование
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Компьютерное оборудование. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, сообщает РБК.
Продавец предоставляет покупателям "пробник" базы, в котором около 800 записей. В каждой записи указаны фамилия, имя и отчество клиента, его номер телефона, адрес электронной почты и паспортные данные. Это сведения об обращавшихся за займами в "Быстроденьги", "Займер", "еКапусту", "Лайм" и "Микроклад".
Источник, близкий к Банку России сообщил РБК, что эта база похожа на объединенные данные клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.
Сотрудница компании Лаборатория Касперского
6 ноября 2019, 04:38
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков
Ранее стало известно, что в прошлом году были зафиксированы случаи утечки персональных сведений россиян из банков через IT-специалистов.
Сейчас на этот вид хищения информации приходится два процента от общего числа краж данных пользователей. При этом объем похищенной информации через этот канал может достигать 25-30 процентов.
Директор центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Андрей Янкин, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что данные почти каждого россиянина уже побывали в даркнете, причем, скорее всего, не один раз.
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РБК (медиагруппа)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Неужели нельзя вычислить продавцов и посадить? Или просто никому это не нужно? Как в США бы им впаять по три пожизненных срока и чтоб самый крутой гаджет который был в камере это была бы лампочка.
6 февраля, 08:37
agent_anonimus
4040012
У коллекторов крупных утечку ищите )) Что, в первый раз чтоли )))
6 февраля, 07:35
Gloomy Humorist
2830011
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