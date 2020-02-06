СМИ: данные 1,2 миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, сообщает РБК.
Продавец предоставляет покупателям "пробник" базы, в котором около 800 записей. В каждой записи указаны фамилия, имя и отчество клиента, его номер телефона, адрес электронной почты и паспортные данные. Это сведения об обращавшихся за займами в "Быстроденьги", "Займер", "еКапусту", "Лайм" и "Микроклад".
Источник, близкий к Банку России сообщил РБК, что эта база похожа на объединенные данные клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.
6 ноября 2019, 04:38Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков
Ранее стало известно, что в прошлом году были зафиксированы случаи утечки персональных сведений россиян из банков через IT-специалистов.
Сейчас на этот вид хищения информации приходится два процента от общего числа краж данных пользователей. При этом объем похищенной информации через этот канал может достигать 25-30 процентов.
Директор центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Андрей Янкин, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что данные почти каждого россиянина уже побывали в даркнете, причем, скорее всего, не один раз.