СМИ: данные 1,2 миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, сообщает Данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, сообщает РБК

Продавец предоставляет покупателям "пробник" базы, в котором около 800 записей. В каждой записи указаны фамилия, имя и отчество клиента, его номер телефона, адрес электронной почты и паспортные данные. Это сведения об обращавшихся за займами в "Быстроденьги", "Займер", "еКапусту", "Лайм" и "Микроклад".

Источник, близкий к Банку России сообщил РБК, что эта база похожа на объединенные данные клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.

Ранее стало известно, что в прошлом году были зафиксированы случаи утечки персональных сведений россиян из банков через IT-специалистов.

Сейчас на этот вид хищения информации приходится два процента от общего числа краж данных пользователей. При этом объем похищенной информации через этот канал может достигать 25-30 процентов.