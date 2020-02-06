Премьер Сирии заявил о продолжении экономической войны против страны

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экономическая война против Экономическая война против Сирии продолжается, ее цель – полностью разрушить основы экономики страны, заявил сирийский премьер-министр Имад Хамис в интервью гостелевидению Сирии.

По его словам, экономическая война против Сирии принимает разные формы, она направлена на "полное поражение основ экономики".

"Целью войны было свергнуть сирийское государство через военные и политические инструменты, однако государство выстояло и сумело справиться с этой войной большими жертвами, после чего они (враги - ред.) перешли к экономической войне, чтобы украсть у сирийских граждан средства к существованию", - сообщил Хамис.

Сирийский премьер добавил, что Сирии требуются 3 миллиарда долларов в год для расходов на закупки нефти и импорт зерна. По его словам, "несмотря на все проблемы, Сирия способна удовлетворить потребности по оплате этих счетов".

Хамис при этом подчеркнул, что "большая часть того, что Сирия создала за 40 лет, было уничтожено в ходе жестокой войны против нее".

Осенью 2018 года в одном из интервью президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления республики может потребоваться до 400 миллиардов долларов. Во многих городах разрушена инфраструктура, необходимо восстановление и транспортной системы страны. Получение помощи от других стран затрудняется из-за санкций, введенных США и странами Европейского союза. При этом незначительная часть территории страны продолжает оставаться под контролем террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.