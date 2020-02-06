Премьер Сирии заявил о продолжении экономической войны против страны

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экономическая война против Сирии продолжается, ее цель – полностью разрушить основы экономики страны, заявил сирийский премьер-министр Имад Хамис в интервью гостелевидению Сирии.
По его словам, экономическая война против Сирии принимает разные формы, она направлена на "полное поражение основ экономики".
"Целью войны было свергнуть сирийское государство через военные и политические инструменты, однако государство выстояло и сумело справиться с этой войной большими жертвами, после чего они (враги - ред.) перешли к экономической войне, чтобы украсть у сирийских граждан средства к существованию", - сообщил Хамис.
Сирийский премьер добавил, что Сирии требуются 3 миллиарда долларов в год для расходов на закупки нефти и импорт зерна. По его словам, "несмотря на все проблемы, Сирия способна удовлетворить потребности по оплате этих счетов".
24 июля 2019, 14:15Война в СирииВ Сирии рассказали о влиянии санкций на экономику страны
Хамис при этом подчеркнул, что "большая часть того, что Сирия создала за 40 лет, было уничтожено в ходе жестокой войны против нее".
Осенью 2018 года в одном из интервью президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления республики может потребоваться до 400 миллиардов долларов. Во многих городах разрушена инфраструктура, необходимо восстановление и транспортной системы страны. Получение помощи от других стран затрудняется из-за санкций, введенных США и странами Европейского союза. При этом незначительная часть территории страны продолжает оставаться под контролем террористов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.