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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T07:17+0300
https://ria.ru/20200206/1564304749.html
Премьер Сирии заявил о продолжении экономической войны против страны
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/24/1560392487_0:72:3387:1977_1036x0_80_0_0_54a2579cc53c38a6ec3736b82a06b0aa.jpg
РИА Новости

Премьер Сирии заявил о продолжении экономической войны против страны

07:17 06.02.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экономическая война против Сирии продолжается, ее цель – полностью разрушить основы экономики страны, заявил сирийский премьер-министр Имад Хамис в интервью гостелевидению Сирии.
По его словам, экономическая война против Сирии принимает разные формы, она направлена на "полное поражение основ экономики".
"Целью войны было свергнуть сирийское государство через военные и политические инструменты, однако государство выстояло и сумело справиться с этой войной большими жертвами, после чего они (враги - ред.) перешли к экономической войне, чтобы украсть у сирийских граждан средства к существованию", - сообщил Хамис.
Сирийский премьер добавил, что Сирии требуются 3 миллиарда долларов в год для расходов на закупки нефти и импорт зерна. По его словам, "несмотря на все проблемы, Сирия способна удовлетворить потребности по оплате этих счетов".
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Хамис при этом подчеркнул, что "большая часть того, что Сирия создала за 40 лет, было уничтожено в ходе жестокой войны против нее".
Осенью 2018 года в одном из интервью президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления республики может потребоваться до 400 миллиардов долларов. Во многих городах разрушена инфраструктура, необходимо восстановление и транспортной системы страны. Получение помощи от других стран затрудняется из-за санкций, введенных США и странами Европейского союза. При этом незначительная часть территории страны продолжает оставаться под контролем террористов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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