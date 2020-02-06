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На деснах итальянки выросли волосы
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РИА Новости

На деснах итальянки выросли волосы

06:59 06.02.2020 (обновлено: 15:03 06.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрием у стоматолога
Прием у стоматолога
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Прием у стоматолога. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах. О необычной пациентке говорится в статье в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology.
Впервые девушка пришла к врачам еще в 2009 году. У нее на небе росли волоски, похожие на ресницы. Медики нашли только пять похожих случаев, и все — у мужчин.
Тогда врачи диагностировали пациентке синдром поликистозных яичников, который часто сопряжен с избытком волос на лице и теле.
Девушке удалили волосы хирургическим путем и назначили гормональные препараты. На какое-то время лечение помогло, однако спустя годы волосы в еще большем количестве появились вновь.
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В этот раз медики не только удалили волосы, но и взяли образцы тканей для анализа. Под микроскопом они обнаружили волосяной стержень, который прорастал сквозь необычно утолщенные ткани десен.
Единогласного объяснения феномена эксперты пока не нашли. Они не исключают, что итальянке придется всю жизнь принимать лекарства, корректирующие гормональный фон.
Ранее стало известно, что у 46-летнего жителя Москвы выросли волосы в гортани и трахее. Врачи выполнили мужчине электроэпиляцию гортани и выписали домой.
92518921925
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ИталияВ мире
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