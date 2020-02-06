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2020-02-06T06:59+0300
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Трамп встретился с Гуаидо в Белом доме
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РИА Новости

Трамп встретился с Гуаидо в Белом доме

06:58 06.02.2020 (обновлено: 06:59 06.02.2020)
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо, сообщил Белый дом.
"Президент Дональд Трамп поприветствовал Хуана Гуаидо в Белом доме! США продолжат работать с партнерами в регионе, чтобы противостоять незаконной диктатуре в Венесуэле и стоять на стороне венесуэльского народа для достижения демократического будущего и процветания", - написал Белый дом в Twitter.
В среду представитель американской администрации сообщил, что Вашингтон в ближайшие 30 дней предпримет новые действия в отношении Венесуэлы. Ранее министерство финансов США расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
5 февраля, 05:43
Трамп в присутствии Гуаидо пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро
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Хуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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