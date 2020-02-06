На трассе под Красноярском из-за тумана столкнулись более десяти машин

КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Более десяти машин, в том числе и грузовые, столкнулись на объездной трассе под Красноярском, информации о пострадавших пока нет, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По его данным, ДТП произошло в районе деревни Сухая Балка.
"В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в настоящее время на место выехало руководство. Информации о пострадавших пока нет. Выясняются все обстоятельства. Решается вопрос об объезде данного участка.
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