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На трассе под Красноярском из-за тумана столкнулись более десяти машин
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РИА Новости

На трассе под Красноярском из-за тумана столкнулись более десяти машин

06:35 06.02.2020 (обновлено: 11:19 06.02.2020)
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© Фото : ГУМВД России по красноярскому краюГосавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по красноярскому краю
Госавтоинспекторы в ручном режиме регулируют движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка, Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Более десяти машин, в том числе и грузовые, столкнулись на объездной трассе под Красноярском, информации о пострадавших пока нет, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По его данным, ДТП произошло в районе деревни Сухая Балка.
"В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в настоящее время на место выехало руководство. Информации о пострадавших пока нет. Выясняются все обстоятельства. Решается вопрос об объезде данного участка.
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